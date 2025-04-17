Старая яблоня, как новая: приём, который спасает урожай и экономит годы забот

Радикальная обрезка звучит пугающе, но на деле это продуманный процесс, который можно провести без вреда для дерева. Главное — не спешить и не пытаться обновить яблоню за один сезон.
Лучшее время — ранняя весна или осень, когда дерево находится в состоянии покоя и сбросило листву. В это время легко увидеть структуру кроны и определить проблемные зоны.
Перед тем как взять в руки секатор, внимательно осмотрите яблоню. Если дерево слишком ослаблено или повреждено, обрезка может только навредить. В отдельных случаях лучше заменить дерево новым саженцем.
Правильная форма — залог будущего урожая. Ветви должны располагаться так: нижние — самые длинные, верхние — короче, одна центральная ветка — выше остальных.
Засохшие, промёрзшие или переплетённые ветки нужно вырезать. Прошлогодние побеги желательно проредить, особенно на густых участках кроны.
На карликовых яблонях часто достаточно подрезать верхушки побегов.
У среднерослых деревьев укорачивают побеги на треть длины.
У высокорослых яблонь срезают до половины длины ветвей.
Важно: за один сезон удаляется не более четверти кроны. Масштабные вмешательства допустимы лишь после сильного повреждения (например, ураганом).
Если дерево слишком высокое, удаляют верхнюю часть ствола, оставляя около 3-4 метров. Также укорачивают боковые сучья — примерно на треть длины. Низко расположенные ветки, не приносящие плодов, лучше удалить вовсе.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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