Старая яблоня, как новая: приём, который спасает урожай и экономит годы забот

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Радикальная обрезка звучит пугающе, но на деле это продуманный процесс, который можно провести без вреда для дерева. Главное — не спешить и не пытаться обновить яблоню за один сезон.

Фото: pixnio.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Яблоко

Когда лучше проводить обрезку

Лучшее время — ранняя весна или осень, когда дерево находится в состоянии покоя и сбросило листву. В это время легко увидеть структуру кроны и определить проблемные зоны.

Этапы омолаживающей обрезки

1. Начните с диагностики

Перед тем как взять в руки секатор, внимательно осмотрите яблоню. Если дерево слишком ослаблено или повреждено, обрезка может только навредить. В отдельных случаях лучше заменить дерево новым саженцем.

2. Формирование кроны

Правильная форма — залог будущего урожая. Ветви должны располагаться так: нижние — самые длинные, верхние — короче, одна центральная ветка — выше остальных.

3. Удалите всё лишнее

Засохшие, промёрзшие или переплетённые ветки нужно вырезать. Прошлогодние побеги желательно проредить, особенно на густых участках кроны.

Как правильно укорачивать побеги

На карликовых яблонях часто достаточно подрезать верхушки побегов.

У среднерослых деревьев укорачивают побеги на треть длины.

У высокорослых яблонь срезают до половины длины ветвей.

Важно: за один сезон удаляется не более четверти кроны. Масштабные вмешательства допустимы лишь после сильного повреждения (например, ураганом).

Уменьшение высоты яблони

Если дерево слишком высокое, удаляют верхнюю часть ствола, оставляя около 3-4 метров. Также укорачивают боковые сучья — примерно на треть длины. Низко расположенные ветки, не приносящие плодов, лучше удалить вовсе.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

