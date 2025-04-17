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Старая яблоня, как новая: приём, который спасает урожай и экономит годы забот

1:56
Садоводство

Радикальная обрезка звучит пугающе, но на деле это продуманный процесс, который можно провести без вреда для дерева. Главное — не спешить и не пытаться обновить яблоню за один сезон.

Яблоко
Фото: pixnio.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Яблоко

Когда лучше проводить обрезку

Лучшее время — ранняя весна или осень, когда дерево находится в состоянии покоя и сбросило листву. В это время легко увидеть структуру кроны и определить проблемные зоны.

Этапы омолаживающей обрезки

1. Начните с диагностики

Перед тем как взять в руки секатор, внимательно осмотрите яблоню. Если дерево слишком ослаблено или повреждено, обрезка может только навредить. В отдельных случаях лучше заменить дерево новым саженцем.

2. Формирование кроны

Правильная форма — залог будущего урожая. Ветви должны располагаться так: нижние — самые длинные, верхние — короче, одна центральная ветка — выше остальных.

3. Удалите всё лишнее

Засохшие, промёрзшие или переплетённые ветки нужно вырезать. Прошлогодние побеги желательно проредить, особенно на густых участках кроны.

Как правильно укорачивать побеги

  • На карликовых яблонях часто достаточно подрезать верхушки побегов.

  • У среднерослых деревьев укорачивают побеги на треть длины.

  • У высокорослых яблонь срезают до половины длины ветвей.

Важно: за один сезон удаляется не более четверти кроны. Масштабные вмешательства допустимы лишь после сильного повреждения (например, ураганом).

Уменьшение высоты яблони

Если дерево слишком высокое, удаляют верхнюю часть ствола, оставляя около 3-4 метров. Также укорачивают боковые сучья — примерно на треть длины. Низко расположенные ветки, не приносящие плодов, лучше удалить вовсе.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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