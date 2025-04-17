Цветок, что видит души: бархатцы и их загадочная слава на границе миров

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тагетесы, известные многим как бархатцы, — не просто украшение клумб и огородов. Эти яркие цветы радуют глаз до первых заморозков, но за их декоративностью скрываются по-настоящему необычные свойства.

Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бархатцы

Живой щит от вредителей

Бархатцы — настоящая находка для дачников. Их запах и биохимический состав отпугивают тлю, медведку, червецов и других нежеланных гостей на участке. Благодаря этому их нередко высаживают рядом с овощными культурами, чтобы сократить количество химических обработок.

Однако бархатцы не всегда соседствуют мирно. Вещества, которые выделяют эти растения — тиофены — обладают сильными антибактериальными свойствами. Это плохо сказывается на клубеньковых бактериях, которые необходимы бобовым. Поэтому тагетесы рядом с фасолью или горохом — не лучшая идея.

Цветок с мистическим посланием

Интересно, что за свою "боевую" способность бороться с насекомыми бархатцы в некоторых культурах получили мрачную репутацию. В Латинской Америке эти цветы называют "цветами смерти". Считается, что они притягивают души умерших. По этой причине бархатцы часто используются в оформлении праздника Día de los Muertos — Дня мёртвых, когда люди чтят память ушедших родных.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

