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Цветок, что видит души: бархатцы и их загадочная слава на границе миров

1:28
Садоводство

Тагетесы, известные многим как бархатцы, — не просто украшение клумб и огородов. Эти яркие цветы радуют глаз до первых заморозков, но за их декоративностью скрываются по-настоящему необычные свойства.

Бархатцы
Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бархатцы

Живой щит от вредителей

Бархатцы — настоящая находка для дачников. Их запах и биохимический состав отпугивают тлю, медведку, червецов и других нежеланных гостей на участке. Благодаря этому их нередко высаживают рядом с овощными культурами, чтобы сократить количество химических обработок.

Однако бархатцы не всегда соседствуют мирно. Вещества, которые выделяют эти растения — тиофены — обладают сильными антибактериальными свойствами. Это плохо сказывается на клубеньковых бактериях, которые необходимы бобовым. Поэтому тагетесы рядом с фасолью или горохом — не лучшая идея.

Цветок с мистическим посланием

Интересно, что за свою "боевую" способность бороться с насекомыми бархатцы в некоторых культурах получили мрачную репутацию. В Латинской Америке эти цветы называют "цветами смерти". Считается, что они притягивают души умерших. По этой причине бархатцы часто используются в оформлении праздника Día de los Muertos — Дня мёртвых, когда люди чтят память ушедших родных.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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