Вода из водопровода, дождь или колодец: что выбрать для полива?

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Полив огорода — одна из ключевых задач для садоводов и огородников. Правильный выбор воды и её использование могут существенно повлиять на здоровье растений и урожайность.

Фото: ru.freepik.com by rawpixel.com Чистая вода

Типы воды для полива

Существует несколько типов воды, которые можно использовать для полива огорода:

Вода из водопровода: это наиболее распространённый вариант, однако в ней могут содержаться хлор и другие химические вещества, которые ещё более важны для здоровья растений. Рекомендуется отстаивать водопроводную воду в открытой ёмкости (несколько часов или лучше — сутки), чтобы хлор испарился.

Дождевая вода: это идеальный вариант для полива, так как дождя вода считается наиболее естественной и кислородной. Она не содержит химикатов и отлично подходит для большинства растений.

Колодезная/артезианская вода: если у вас есть доступ к колодцу или артезианской скважине, эта вода обычно очень хорошего качества. Она содержит много минералов, полезных для растений, но может иметь высокую жесткость, поэтому стоит проверить её состав.

Из сточных вод: использование сточных вод может быть возможным, но только при соблюдении строгих требований к очистке. Не рекомендуется использовать неочищенные сточные воды, так как они могут содержать опасные вещества для здоровья растений и человека.

Температура воды

Температура воды также имеет значение. Лучше всего поливать огород тёплой водой, поскольку холодная вода может шокировать корневую систему растений. Рекомендуется использовать воду с температурой не ниже 18-20 градусов Цельсия.

Время полива

Оптимальное время для полива — раннее утро или вечер, когда солнце уже не так сильно. Это позволяет воде лучше впитываться и минимизирует её испарение. Полив в жаркие солнечные часы может привести к перегреву растений и потере влаги.

Методы полива

На выбор воды влияет и метод полива:

Капельный полив: позволяет подавать воду непосредственно к корням растений, используя при этом меньшие объёмы воды. Это одно из самых эффективных решений, особенно для овощей.

Ручной полив: с помощью лейки можно контролировать количество подаваемой воды, но это требует больше времени и усилий.

Системы автоматического полива: современные технологии позволяют устанавливать автоматические системы, которые будут поливать огород в оптимальные часы.

Учитывайте потребности растений

Разные культуры имеют разные потребности в воде. Например, огурцы и помидоры нуждаются в регулярном поливе, а другие растения, такие как морковь или свекла, могут предпочитать более умеренный подход. Важно следить за состоянием растений и адаптировать режим полива в зависимости от их потребностей.