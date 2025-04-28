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ТОП-5 удобрений для успешного огородничества

3:29
Садоводство » Советы

Удобрение — важная часть успешного земледелия. Правильное питание растений обеспечивает им здоровье, устойчивость к вредителям и болезням, а также высокое качество урожая. В этой статье мы рассмотрим ТОП-5 удобрений, которые обязательно должны быть в арсенале каждого огородника.

Компост

Компост можно считать королём органических удобрений. Он улучшает структуру почвы, повышает её водоудерживающие дренационные способности, а также обогащает её витаминами и минералами.

Как использовать? Добавляйте компост в посадочные ямы при высадке растений или вносите его в почву перед началом сезона. Он прекрасно подходит для большинства овощных и ягодных культур.

Пепел

Древесный пепел — это универсальное минеральное удобрение, которое содержит калий, кальций и магний. Он также обладает щелочным pH, что помогает улучшить кислотно-щелочной баланс почвы.

Как использовать? Пепел можно рассыпать по земле или добавлять в компостные смеси. Его лучше вносить в почву осенью или ранней весной, перед началом сезона.

Мочевина

Мочевина — это одно из самых популярных азотных удобрений, которое быстро усваивается растениями. Она стимулирует рост зеленой массы и способствует образованию крупных плодов.

Как использовать? Растворите 1-2 столовые ложки мочевины в 10 литрах воды и используйте этот раствор для корневых подкормок во время активного роста растений. Лучше всего применять его после дождя или во влажную погоду.

Суперфосфат

Суперфосфат — это удобрение, богатое фосфором, который необходим для развития корневой системы и повышения устойчивости растений к стрессам и заболеваниям. Особенно полезно фосфорное удобрение для раноцветущих и плодоносных растений.

Как использовать? Вносите суперфосфат в почву при подготовке грядок или весной в период активного роста растений. Обычно используют 30-50 г на квадратный метр.

Гумат натрия

Гумат натрия — это природное органическое удобрение, производное от гумуса, которое оказывает положительное влияние на рост и развитие растений. Оно активизирует обмен веществ в растениях и повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям.

Как использовать? Гумат натрия можно применять как для корневого, так и для листового удобрения. Для корневых подкормок используйте раствор в концентрации 2-3 мл на литр воды. Листовую подкормку проводят в вечернее время, обрабатывая растения до полного покрытия листьев.

Эти пять удобрений — компост, пепел, мочевина, суперфосфат и гумат натрия — являются необходимыми элементами в арсенале каждого огородника. Используя их, вы сможете обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами, улучшить здоровье почвы и добиться хороших урожаев. Помните, что умеренность в удобрении — также важный аспект успешного огородничества, поэтому всегда следите за потребностями ваших растений и подбирайте удобрения в соответствии с их особенностями. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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