Позвольте вашему газону расти: как помочь дикой природе в вашем французском саду

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Владельцы домов во Франции могут приветствовать разнообразие дикой природы в своих садах, следуя семи основным рекомендациям от национальных организаций по биоразнообразию — Лиги по защите птиц (LPO) и Французского офиса биоразнообразия (OFB).

Перестаньте подкармливать птиц

«Время постепенно уменьшать количество корма, чтобы через семь-десять дней кормление полностью прекратилось», — говорит LPO. «Жиры в семенах или жирных шариках не подходят для будущих птенцов, которым нужна диета из одних лишь белков». Цель состоит в том, чтобы они научились самостоятельно искать пищу, наиболее подходящую для их биологии.

Не обрезайте кустарники после марта

«Чтобы не беспокоить птиц в этот важный период их жизни, Французский офис биоразнообразия не рекомендует обрезать кустарники и деревья с 15 марта по 31 июля», — советует OFB. В некоторых районах Франции обрезка кустарников после 15 марта может привести к штрафу. Точные даты варьируются в зависимости от региона, поэтому рекомендуется узнать правила в вашей местной мэрии.

Позвольте газону расти

Оставьте участок с высокой травой и необрезанными растениями, чтобы обеспечить источники пищи и укрытия для различных насекомых, важных для экосистемы сада. К этому числу относятся пчёлы и мелкие млекопитающие, такие как ежи.

Создайте укрытия для насекомых

«Гостиницы для насекомых» — это контейнеры, наполненные ветками, мхом и листьями, которые отлично привлекают полезных насекомых в ваш сад, особенно для опыления растений весной. Однако OFB отмечает, что около 70% видов пчел гнездятся в земле, поэтому просто поддержание почвы в нетронутом состоянии может значительно помочь увеличить популяцию насекомых.

Выращивайте совместимые растения

Вместо того, чтобы применять пестициды, посаженные рядом «соседние виды» могут стать альтернативой. Хотя эффективность этого метода по-прежнему обсуждается, популярное мнение гласит, что редька отвлекает вредителей от других растений, а помидоры выигрывают от соседства с розами.

Выключайте свет ночью

«Все искусственные источники света вредны», — говорит г-н Дало, который рекомендует либо выключать свет, либо направлять его вниз, чтобы сократить световое загрязнение. Это помогает предотвратить нарушение естественных циклов ночных существ, таких как летучие мыши и моли.

Убирайте заросли

Хотя живые изгороди обеспечивают важное укрытие для дикой природы, чрезмерные заросли, терн и сорняки могут уменьшить разнообразие растений и стать источником пожара летом. Во многих частях Франции также существуют юридические обязательства по очистке садовых зарослей. Эти законы требуют от владельцев или арендаторов поддерживать порядок в садах, на дорогах и в окрестностях зданий, чтобы предотвратить накопление легковоспламеняющейся растительности и снизить риск повреждения от лесных пожаров.