Один клубень — и герань оживает: старый дачный трюк, который до сих пор работает

Пышное цветение герани — это не магия, а результат простого и понятного ухода. Начинается всё с правильного старта сезона, и у нас есть несколько лайфхаков, которые помогут вашим растениям радовать глаз с весны до поздней осени.
Лучшее время — вторая половина мая, когда уже нет угрозы заморозков. Но не спешите — растениям нужно время, чтобы привыкнуть к новой среде. Первые несколько дней выставляйте ящики на пару часов в солнечную погоду, лучше после обеда и с подветренной стороны. Постепенно увеличивайте время пребывания на воздухе.
Если температура резко падает, герань лучше временно оставить дома.
Герань прекрасно себя чувствует на светлых балконах и подоконниках. Но здесь кроется подвох: контейнеры быстро пересыхают. Решение простое — самополивочные лейки и умеренный, но регулярный полив.
Идеально — утром или вечером. Переливать нельзя: влажная почва вызывает гниение корней.
Не забывайте удалять увядшие соцветия и сухие листья. Это не только улучшит внешний вид герани, но и даст толчок к образованию новых бутонов.
Если вы хотите вырастить крепкую рассаду без лишних затрат, используйте картофель как натуральное удобрение. Это не шутка. Он отлично питает молодые саженцы и помогает быстрее наращивать массу. Проверено — герань любит такую подпитку.
Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).
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