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Один клубень — и герань оживает: старый дачный трюк, который до сих пор работает

1:42
Садоводство

Пышное цветение герани — это не магия, а результат простого и понятного ухода. Начинается всё с правильного старта сезона, и у нас есть несколько лайфхаков, которые помогут вашим растениям радовать глаз с весны до поздней осени.

Герань
Фото: Own work by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Герань

Когда выносить герань на улицу

Лучшее время — вторая половина мая, когда уже нет угрозы заморозков. Но не спешите — растениям нужно время, чтобы привыкнуть к новой среде. Первые несколько дней выставляйте ящики на пару часов в солнечную погоду, лучше после обеда и с подветренной стороны. Постепенно увеличивайте время пребывания на воздухе.

Если температура резко падает, герань лучше временно оставить дома.

Любовь к солнцу — с оглядкой на полив

Герань прекрасно себя чувствует на светлых балконах и подоконниках. Но здесь кроется подвох: контейнеры быстро пересыхают. Решение простое — самополивочные лейки и умеренный, но регулярный полив.

Идеально — утром или вечером. Переливать нельзя: влажная почва вызывает гниение корней.

Маленькие ритуалы — большой эффект

Не забывайте удалять увядшие соцветия и сухие листья. Это не только улучшит внешний вид герани, но и даст толчок к образованию новых бутонов.

Картошка — секретное оружие дачника

Если вы хотите вырастить крепкую рассаду без лишних затрат, используйте картофель как натуральное удобрение. Это не шутка. Он отлично питает молодые саженцы и помогает быстрее наращивать массу. Проверено — герань любит такую подпитку.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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