Она маленькая, но дерзкая: ягода, которая чистит кишечник и бодрит нервную систему

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд — просто ягода. Но за скромной черной оболочкой смородины скрывается настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов и пользы для здоровья. Её называют "черным золотом" не просто так.

Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Витаминная бомба

Черная смородина содержит в четыре раза больше витамина С, чем апельсины, и вдвое больше, чем черника. Один стакан этих ягод может не только укрепить иммунитет, но и запустить выработку коллагена — белка, необходимого для здоровья кожи, суставов и сосудов. Коллаген помогает замедлить старение и сохранить упругость кожи.

Поддержка нервной системы и крепких костей

Смородина насыщена кальцием и калием, а это значит, что она работает на укрепление костей и нормализацию давления. Витамин Е в составе ягод поддерживает здоровье нервной системы и помогает справляться со стрессами.

Натуральный антидепрессант и защита от простуд

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и флавоноидов, черная смородина помогает организму бороться с вирусами, облегчает симптомы простуды и даже может поддерживать настроение в сложные периоды.

Помощник для стройности и пищеварения

В 100 граммах черной смородины — всего около 60 ккал и около 7% клетчатки, что делает её идеальным вариантом для тех, кто следит за фигурой. Клетчатка улучшает пищеварение и помогает естественным образом наладить работу кишечника.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

