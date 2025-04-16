Секрет пушистой травы — в одной лейке и трех процедурах

Трава вроде бы есть, а красоты — нет? Это не магия, а простая закономерность: газон без ухода быстро теряет цвет, плотность и привлекательность. Но если включить немного терпения и немного системы, можно вырастить настоящий зелёный ковёр — упругий, сочный, плотный. Рассказываем, что делать по сезонам и без чего идеальный газон невозможен.
Полив
Раз в 2-3 дня, рано утром, не холодной водой. В жару чаще. Обязательное условие — увлажнение почвы минимум на 20 см вглубь. Полив вечером — табу: грибки только и ждут этого шанса.
Стрижка
Один раз в 2-3 недели — в зависимости от типа травы. Высота после среза — не ниже 5 см. Газонокосилка или триммер, скашивание по схеме "вдоль-поперёк". Скошенное — сразу в компост, иначе трава задохнётся.
Аэрация
Дважды в год протыкайте землю на 12-15 см, чтобы корни могли "дышать". В ход пойдут аэраторы, шипованные накладки или даже вилы.
Скарификация
Это не то же самое, что аэрация. Почву надрезают крест-накрест, удаляя мох и старую траву. Затем — мульча или пескование.
Мульчирование
На сухую землю — слой органики. Осенью — обязательно. Это защита от перепадов температуры, засухи и переувлажнения.
Весна
Как только снег начинает таять, разбиваем лед, убираем мусор. Первая стрижка — мягкая, только кончики. Затем — подкормка, аэрация, мульча, подсев. Следите за грибком.
Лето
Полив каждые 2-3 дня, подстрижка — строго. Борьба с сорняками вручную. Раз в месяц — удобрения. В августе — переход на осенние подкормки.
Осень
Аэрация, фосфорно-калийные удобрения, сокращение поливов. Последняя стрижка — до конца октября. Подсев в проплешины + мульча. Газон подготавливают к зимовке.
Зима
Ходить по газону — только если снег не меньше 30 см. Никакой нагрузки. Газон отдыхает, но траву легко повредить — и весной будут проплешины.
Газо́н — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).
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