Секрет пушистой травы — в одной лейке и трех процедурах

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Трава вроде бы есть, а красоты — нет? Это не магия, а простая закономерность: газон без ухода быстро теряет цвет, плотность и привлекательность. Но если включить немного терпения и немного системы, можно вырастить настоящий зелёный ковёр — упругий, сочный, плотный. Рассказываем, что делать по сезонам и без чего идеальный газон невозможен.

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый сад

Базовые процедуры, без которых не обойтись

Полив

Раз в 2-3 дня, рано утром, не холодной водой. В жару чаще. Обязательное условие — увлажнение почвы минимум на 20 см вглубь. Полив вечером — табу: грибки только и ждут этого шанса.

Стрижка

Один раз в 2-3 недели — в зависимости от типа травы. Высота после среза — не ниже 5 см. Газонокосилка или триммер, скашивание по схеме "вдоль-поперёк". Скошенное — сразу в компост, иначе трава задохнётся.

Аэрация

Дважды в год протыкайте землю на 12-15 см, чтобы корни могли "дышать". В ход пойдут аэраторы, шипованные накладки или даже вилы.

Скарификация

Это не то же самое, что аэрация. Почву надрезают крест-накрест, удаляя мох и старую траву. Затем — мульча или пескование.

Мульчирование

На сухую землю — слой органики. Осенью — обязательно. Это защита от перепадов температуры, засухи и переувлажнения.

Уход по сезонам

Весна

Как только снег начинает таять, разбиваем лед, убираем мусор. Первая стрижка — мягкая, только кончики. Затем — подкормка, аэрация, мульча, подсев. Следите за грибком.

Лето

Полив каждые 2-3 дня, подстрижка — строго. Борьба с сорняками вручную. Раз в месяц — удобрения. В августе — переход на осенние подкормки.

Осень

Аэрация, фосфорно-калийные удобрения, сокращение поливов. Последняя стрижка — до конца октября. Подсев в проплешины + мульча. Газон подготавливают к зимовке.

Зима

Ходить по газону — только если снег не меньше 30 см. Никакой нагрузки. Газон отдыхает, но траву легко повредить — и весной будут проплешины.

Уточнения

Газо́н — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).

