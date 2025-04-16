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Хотите, чтобы клумба цвела с мая? Посадите эти цветы уже сейчас

1:44
Садоводство

Цветущий участок — не просто радость для глаз, а настоящее доказательство, что вы справились с посадками на отлично. Весной времени на раскачку нет: одни цветы требуют рассады, другие — прямо в землю. Главное — правильно подобрать сорта и следовать срокам.

Клумба
Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клумба

Как и что сажать: 3 весенних способа

1. Рассадой
Рассаду готовят с января по апрель. Цветение начинается раньше, а клумба пышнее. Подходит для петуний, бархатцев, виолы, львиного зева и дельфиниума.

2. Сразу в грунт
Так высаживают холодостойкие сорта — эшшольцию, календулу, маки, кларкию. Делают бороздки, проливают водой, присыпают землёй. Обязательно прореживание после всходов.

3. Делением куста
Подходит для многолетников: анемон, георгин, дельфиниумов. Делите, когда земля оттаяла — кустики только скажут спасибо.

Что сажать по месяцам

Март:
Петунии, бархатцы, львиный зев, анютины глазки, дельфиниум — все через рассаду.

Апрель:
Можно в грунт. Подходят эшшольция, календула, декоративная капуста, васильки, гвоздики, душистый горошек.

Май:
Теплолюбивые цветы и деление клубней. Сажаем георгины, анемоны, ромашки, астры, хризантемы, колокольчики.

Хочется цветника без хлопот? Выбирайте культуры по климату, освещению и свободному времени. А чтобы не ошибиться — читайте упаковку семян: она знает, когда, как и куда.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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