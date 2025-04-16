Хотите, чтобы клумба цвела с мая? Посадите эти цветы уже сейчас

Цветущий участок — не просто радость для глаз, а настоящее доказательство, что вы справились с посадками на отлично. Весной времени на раскачку нет: одни цветы требуют рассады, другие — прямо в землю. Главное — правильно подобрать сорта и следовать срокам.
1. Рассадой
Рассаду готовят с января по апрель. Цветение начинается раньше, а клумба пышнее. Подходит для петуний, бархатцев, виолы, львиного зева и дельфиниума.
2. Сразу в грунт
Так высаживают холодостойкие сорта — эшшольцию, календулу, маки, кларкию. Делают бороздки, проливают водой, присыпают землёй. Обязательно прореживание после всходов.
3. Делением куста
Подходит для многолетников: анемон, георгин, дельфиниумов. Делите, когда земля оттаяла — кустики только скажут спасибо.
Март:
Петунии, бархатцы, львиный зев, анютины глазки, дельфиниум — все через рассаду.
Апрель:
Можно в грунт. Подходят эшшольция, календула, декоративная капуста, васильки, гвоздики, душистый горошек.
Май:
Теплолюбивые цветы и деление клубней. Сажаем георгины, анемоны, ромашки, астры, хризантемы, колокольчики.
Хочется цветника без хлопот? Выбирайте культуры по климату, освещению и свободному времени. А чтобы не ошибиться — читайте упаковку семян: она знает, когда, как и куда.
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