Хотите, чтобы клумба цвела с мая? Посадите эти цветы уже сейчас

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветущий участок — не просто радость для глаз, а настоящее доказательство, что вы справились с посадками на отлично. Весной времени на раскачку нет: одни цветы требуют рассады, другие — прямо в землю. Главное — правильно подобрать сорта и следовать срокам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клумба

Как и что сажать: 3 весенних способа

1. Рассадой

Рассаду готовят с января по апрель. Цветение начинается раньше, а клумба пышнее. Подходит для петуний, бархатцев, виолы, львиного зева и дельфиниума.

2. Сразу в грунт

Так высаживают холодостойкие сорта — эшшольцию, календулу, маки, кларкию. Делают бороздки, проливают водой, присыпают землёй. Обязательно прореживание после всходов.

3. Делением куста

Подходит для многолетников: анемон, георгин, дельфиниумов. Делите, когда земля оттаяла — кустики только скажут спасибо.

Что сажать по месяцам

Март:

Петунии, бархатцы, львиный зев, анютины глазки, дельфиниум — все через рассаду.

Апрель:

Можно в грунт. Подходят эшшольция, календула, декоративная капуста, васильки, гвоздики, душистый горошек.

Май:

Теплолюбивые цветы и деление клубней. Сажаем георгины, анемоны, ромашки, астры, хризантемы, колокольчики.

Хочется цветника без хлопот? Выбирайте культуры по климату, освещению и свободному времени. А чтобы не ошибиться — читайте упаковку семян: она знает, когда, как и куда.