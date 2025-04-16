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Маленький зверёк — большой вред: как избавиться от землеройки

1:51
Садоводство

Маленькая, юркая и очень прожорливая — землеройка может превратить ваш участок в сеть ходов с провалами и буграми. Она не ест растения, но подрывает их корни в погоне за насекомыми. А значит, урожай страдает. Пора действовать.

Дача - panoramio (9)
Фото: commons.wikimedia.org by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача - panoramio (9)

Чем она опасна

  • Прокладывает ходы прямо через грядки и клумбы

  • Увлажнённый участок — её любимое место

  • Размножается быстро, но незаметно

  • Один зверёк способен подрыть весь огород

Как её распознать

Землеройку можно спутать с мышью или кротом, но есть отличия:

  • Вытянутый нос-хоботок

  • Короткие лапки и хвост

  • Ходы не "в куче", а по всей территории

  • Прогрызает, а не поедает корни

10 способов избавиться от землероек

1. Резкие запахи
Тряпки с бензином, рыба, мята, молочай, горох — всё это сбивает зверька с нюха.

2. Шумовые отпугиватели
Прут + жестяная банка или вентилятор из бутылки — пусть земля гремит.

3. Домашние охотники
Если ваша кошка не ленится, она справится лучше ловушки.

4. Ядохимикаты
Только как крайняя мера — строго по инструкции и не рядом с животными!

5. Вода из шланга
Затапливаем ходы, но без фанатизма — можно испортить почву.

6. Бархатцы
Посадите эти цветы — землеройка их не выносит.

7. Защитная сетка
Вкопайте по периметру мелкоячеистую сетку — эффективный барьер.

Магазинные средства

  • Ультразвуковые отпугиватели: бесшумны для человека, раздражают зверька.

  • Мышеловки и капканы: ставим с червяками — работает на 100%.

  • Газовые бомбы и отрава: максимально опасны, использовать только в крайнем случае!

Уточнения

Землеро́йковые (лат. Soricidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Это мелкие зверьки, внешне похожи на мышей, но с мордочкой, вытянутой в виде хоботка. К землеройкам относятся самые маленькие представители класса млекопитающих — карликовая многозубка (Suncus etruscus) и крошечная бурозубка (Sorex minutissimus), у которых длина тела лежит в пределах 30—50 мм, а масса колеблется от 1,2 до 3,3 г.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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