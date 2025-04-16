Маленький зверёк — большой вред: как избавиться от землеройки

Маленькая, юркая и очень прожорливая — землеройка может превратить ваш участок в сеть ходов с провалами и буграми. Она не ест растения, но подрывает их корни в погоне за насекомыми. А значит, урожай страдает. Пора действовать.
Прокладывает ходы прямо через грядки и клумбы
Увлажнённый участок — её любимое место
Размножается быстро, но незаметно
Один зверёк способен подрыть весь огород
Землеройку можно спутать с мышью или кротом, но есть отличия:
Вытянутый нос-хоботок
Короткие лапки и хвост
Ходы не "в куче", а по всей территории
Прогрызает, а не поедает корни
1. Резкие запахи
Тряпки с бензином, рыба, мята, молочай, горох — всё это сбивает зверька с нюха.
2. Шумовые отпугиватели
Прут + жестяная банка или вентилятор из бутылки — пусть земля гремит.
3. Домашние охотники
Если ваша кошка не ленится, она справится лучше ловушки.
4. Ядохимикаты
Только как крайняя мера — строго по инструкции и не рядом с животными!
5. Вода из шланга
Затапливаем ходы, но без фанатизма — можно испортить почву.
6. Бархатцы
Посадите эти цветы — землеройка их не выносит.
7. Защитная сетка
Вкопайте по периметру мелкоячеистую сетку — эффективный барьер.
Ультразвуковые отпугиватели: бесшумны для человека, раздражают зверька.
Мышеловки и капканы: ставим с червяками — работает на 100%.
Газовые бомбы и отрава: максимально опасны, использовать только в крайнем случае!
Землеро́йковые (лат. Soricidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Это мелкие зверьки, внешне похожи на мышей, но с мордочкой, вытянутой в виде хоботка. К землеройкам относятся самые маленькие представители класса млекопитающих — карликовая многозубка (Suncus etruscus) и крошечная бурозубка (Sorex minutissimus), у которых длина тела лежит в пределах 30—50 мм, а масса колеблется от 1,2 до 3,3 г.
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