Маленький зверёк — большой вред: как избавиться от землеройки

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Маленькая, юркая и очень прожорливая — землеройка может превратить ваш участок в сеть ходов с провалами и буграми. Она не ест растения, но подрывает их корни в погоне за насекомыми. А значит, урожай страдает. Пора действовать.

Чем она опасна

Прокладывает ходы прямо через грядки и клумбы

Увлажнённый участок — её любимое место

Размножается быстро, но незаметно

Один зверёк способен подрыть весь огород

Как её распознать

Землеройку можно спутать с мышью или кротом, но есть отличия:

Вытянутый нос-хоботок

Короткие лапки и хвост

Ходы не "в куче", а по всей территории

Прогрызает, а не поедает корни

10 способов избавиться от землероек

1. Резкие запахи

Тряпки с бензином, рыба, мята, молочай, горох — всё это сбивает зверька с нюха.

2. Шумовые отпугиватели

Прут + жестяная банка или вентилятор из бутылки — пусть земля гремит.

3. Домашние охотники

Если ваша кошка не ленится, она справится лучше ловушки.

4. Ядохимикаты

Только как крайняя мера — строго по инструкции и не рядом с животными!

5. Вода из шланга

Затапливаем ходы, но без фанатизма — можно испортить почву.

6. Бархатцы

Посадите эти цветы — землеройка их не выносит.

7. Защитная сетка

Вкопайте по периметру мелкоячеистую сетку — эффективный барьер.

Магазинные средства

Ультразвуковые отпугиватели: бесшумны для человека, раздражают зверька.

Мышеловки и капканы: ставим с червяками — работает на 100%.

Газовые бомбы и отрава: максимально опасны, использовать только в крайнем случае!

Уточнения

Землеро́йковые (лат. Soricidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Это мелкие зверьки, внешне похожи на мышей, но с мордочкой, вытянутой в виде хоботка. К землеройкам относятся самые маленькие представители класса млекопитающих — карликовая многозубка (Suncus etruscus) и крошечная бурозубка (Sorex minutissimus), у которых длина тела лежит в пределах 30—50 мм, а масса колеблется от 1,2 до 3,3 г.

