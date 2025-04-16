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Водопад на даче без копки и паники: как сделать самому

1:37
Садоводство

Мечтаете о водопаде в саду, но боитесь, что это сложно и дорого? Зря. Небольшой каскад с журчащей водой вполне реально собрать своими руками, даже без электричества — если всё продумать заранее.

Декоративный водопад возле резиденции в Межигорье
Фото: commons.wikimedia.org by Mikharein, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Декоративный водопад возле резиденции в Межигорье

Насос или без него

Если на участке есть электричество, выбирайте насосную систему. Она мощная, гибкая и работает непрерывно.

Нужны всего четыре элемента:

  • чаша или пруд,

  • насос,

  • трубопровод,

  • и склон, по которому будет стекать вода.

Чашу делают из бетонного котлована, полимерной мембраны или просто берут пластиковую ванну. Насос прячут под сетку и гальку, чтобы не засорялся. Сверху — камни, зелень, декоративные элементы. Вода циркулирует по кругу, и ваш водопад никогда не замолкает (если только вы сами не захотите тишины на ночь).

А если нет света

Тогда в ход идут лайфхаки:

  • скважина с давлением — труба с краном на вершине горки,

  • верхний резервуар — нужно наполнять вручную, зато красиво и просто,

  • геронов фонтан — самотечная древнеримская система, которую можно собрать из пластиковых бутылок.

Да, такие решения не создают «Ниагару», но выглядят эффектно.

Декор — финальный штрих

Самые выигрышные стили — «горная речка» и «руины античного сада». Имитируйте скалы, обложите русло камнями, поставьте глиняный кувшин, из которого вытекает поток. Только избегайте песка — он быстро забьёт насос.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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