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Копай правильно: как не утонуть в деталях при строительстве колодца

1:39
Садоводство

Казалось бы, вырыть колодец — работа для бригады с экскаватором. Но если руки растут откуда надо, сделать всё самому более чем реально. Главное — выбрать правильный способ и строго соблюдать технику. И, да, заранее уточнить у соседей, на какой глубине у них вода — сэкономит массу времени.

Колодец
Фото: commons.wikimedia.org by Alx0yago, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колодец

Что нужно знать до старта

Если водоносный слой залегает не глубже 5 метров, разрешение на копку не требуется. Глубже — нужна лицензия. Располагать колодец можно не ближе 5 м к дому, 50 м — к септику, 30 м — к дороге. Участок должен быть сухим, не склонным к оползням и затоплению.

Самый удобный способ — закрытый колодец

Берётся бетонное кольцо, опускается в неглубокую яму. Изнутри подкапывается грунт, и кольцо постепенно проваливается вниз. По мере заглубления ставятся следующие ярусы. Один человек копает, другой — вытаскивает ведро с землёй. Простая техника, без тяжёлой спецтехники.

Что понадобится

  • Лопата, верёвка, ведро

  • Подъёмник или рычаги

  • Уровень, каска, лестница

  • Бетонные кольца, герметик, скобы

  • Щебень и песок — для фильтра

  • Пенопласт и плёнка — для утепления

После достижения водоносного слоя делают донный фильтр из трёх фракций щебня. Если вода наполняется выше 1,5 м — значит, шахта готова. Стенки герметизируют, утепляют, сверху ставят крышку, навес или домик — по желанию.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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