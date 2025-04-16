Копай правильно: как не утонуть в деталях при строительстве колодца

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Казалось бы, вырыть колодец — работа для бригады с экскаватором. Но если руки растут откуда надо, сделать всё самому более чем реально. Главное — выбрать правильный способ и строго соблюдать технику. И, да, заранее уточнить у соседей, на какой глубине у них вода — сэкономит массу времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Alx0yago, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колодец

Что нужно знать до старта

Если водоносный слой залегает не глубже 5 метров, разрешение на копку не требуется. Глубже — нужна лицензия. Располагать колодец можно не ближе 5 м к дому, 50 м — к септику, 30 м — к дороге. Участок должен быть сухим, не склонным к оползням и затоплению.

Самый удобный способ — закрытый колодец

Берётся бетонное кольцо, опускается в неглубокую яму. Изнутри подкапывается грунт, и кольцо постепенно проваливается вниз. По мере заглубления ставятся следующие ярусы. Один человек копает, другой — вытаскивает ведро с землёй. Простая техника, без тяжёлой спецтехники.

Что понадобится

Лопата, верёвка, ведро

Подъёмник или рычаги

Уровень, каска, лестница

Бетонные кольца, герметик, скобы

Щебень и песок — для фильтра

Пенопласт и плёнка — для утепления

После достижения водоносного слоя делают донный фильтр из трёх фракций щебня. Если вода наполняется выше 1,5 м — значит, шахта готова. Стенки герметизируют, утепляют, сверху ставят крышку, навес или домик — по желанию.