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Домик для колодца своими руками: просто, надёжно, эстетично

1:59
Садоводство

Открытый колодец на даче — не просто неэстетично, но и опасно. Туда может попасть мусор, дождь, а ещё хуже — ребёнок или питомец. Чтобы избежать беды и при этом украсить участок, его нужно обязательно закрыть. Но как — зависит от ваших целей: защита, теплоизоляция или красота.

Колодец
Фото: creativecommons.org by Swetozar1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колодец

Три варианта конструкции

  1. Горизонтальная крышка
    Самый простой способ. Крышку делают из дерева, металла или пластика, крепят на петли, снабжают замком. Часто дополняется лёгким навесом. Удобно, функционально, но мало защищает от холода.

  2. Оголовок
    Это каркас с крышей и боковыми стенками, установленный прямо на горловину. Закрывает всю верхнюю часть колодца, включая механизм подъёма воды. Можно отделать под дерево или кирпич — будет выглядеть, как мини-домик.

  3. Полноценный домик
    Стенки опираются на землю, а не только на бетонное кольцо. Это лучший вариант для утепления, особенно если вы пользуетесь водой зимой. Такая конструкция помогает избежать замерзания и продлевает срок службы колодца.

Зачем утеплять

Даже глубокая скважина может пострадать от мороза — особенно её верхняя часть. Утепляют по схеме: герметизация трещин, монтаж пенопласта или пенополиуретана, защита пленкой. Это создаёт внутри теплый микроклимат, а значит, вода не замёрзнет и не выйдет из строя насос.

Как сделать самому

Материалы — дерево, металл, фанера, ЛДСП. Для крышки из массива понадобятся доски, бруски, лак, антисептик и немного фантазии. Металлический каркас варится из уголков и профиля. А если хочется стильно и навсегда — собирают домик, обшивают вагонкой или имитацией кирпича и вешают декоративную дверь.

Уточнения

Коло́дец — гидротехническое сооружение для добывания и получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, обычно представляющее собой шахту квадратного (или круглого) сечения. Условно шахту колодца делят на ствол, оголовок и водоприёмную часть.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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