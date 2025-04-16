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Он выше человека и опаснее крапивы: как победить борщевик

2:07
Садоводство

Он выглядит как гигантский укроп, но вреда от него куда больше, чем пользы. Борщевик Сосновского — это не просто сорняк, а опасный агрессор с ядовитым соком, способным оставить ожоги и вытеснить любые культуры с участка. Если вовремя не принять меры, этот гигант быстро превратит ваш сад в непроходимые заросли.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Natubico, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик

Вот 6 способов, которые помогут избавиться от него — эффективно и без вреда для себя.

1. Выкапывание и выкашивание

Если борщевик только появился — выкопайте корень острой лопатой. Наденьте плотную одежду и перчатки — сок растения вызывает ожоги при попадании на кожу. Если корень обломался — возвращайтесь к нему позже. Массовые заросли скашивайте регулярно, сжигая всю зелёную массу.

2. Удаление соцветий

Если борщевик уже зацвёл — действуйте быстро. Наденьте плотный пакет на зонтик, отрежьте стебель и сожгите всё вместе. Не дайте семенам попасть в землю — их может быть до 70 000 с одного растения.

3. Мульчирование

Закройте заражённую зону геотканью или чёрной плёнкой. Под ней растение не сможет получать свет и погибнет. Поверх можно посеять задерняющие травы — через пару лет территория будет чистой.

4. Растения-конкуренты

Галега, кострец, топинамбур и даже картофель — эти культуры быстро вытесняют борщевик. Метод подходит для запущенных участков.

5. Народные средства

Соль, уксусная эссенция и лимонная кислота — не шутка, а рабочие варианты. Но использовать их нужно с умом: уксус заливают в стебель, соль — глубоко в почву. И не рядом с грядками!

6. Гербициды

Последний шаг — обработка "Раундапом" или "Торнадо-форте". Только строго по инструкции и вдали от посадок. После — пашем, дискуем и не даём ему шанса снова прорасти.

Уточнения

Борщеви́к — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке). Разные виды борщевика выращиваются как декоративные растения, часть — как силосные на корм скоту, некоторые годны в пищу и человеку. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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