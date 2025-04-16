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Не выбрасывай букет — вырасти из него целый куст

Садоводство

Роза из букета — не обязательно однодневная радость. Её можно превратить в настоящий куст с новыми цветами, который будет напоминать о важном моменте. Главное — начать до того, как лепестки начнут осыпаться.

Розовый куст
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Розовый куст

Да, получится не с каждым сортом. Особенно трудно укореняются белые розы и те, что приехали издалека — их обрабатывают химикатами, и стебель может просто «не проснуться». Но если цветок был выращен в местных условиях, шансы хорошие. Вот как это сделать.

Как выбрать черенок

Идеальный стебель — плотный, не вялый и не «дубовый». Важно, чтобы на нём были почки и живые листья. Не доводите розу до увядания: лучше приступать сразу после праздника.

Острым продезинфицированным ножом нарежьте черенки по 15–30 см, срез снизу делайте косым — под почкой, сверху — прямым, тоже у почки. Верхние листочки укоротите, нижние удалите. После — замочите отростки в стимуляторе роста.

Четыре способа укоренить розу

  1. В воде. Банка, отстоянная вода и немного древесного угля. Меняйте воду дважды в день. Корни появятся через 2–3 недели.

  2. В картошке. Черенок втыкается в клубень, который сажают в землю. Парник обязателен.

  3. В пакете. Черенки заворачиваются в мокрую газету и кладутся в тёплый пакет. Проверяйте раз в неделю.

  4. В горшке. Классический способ с дренажом, универсальным грунтом и «мини-теплицей» из банки или плёнки.

Главное — терпение, правильная температура и регулярный уход. Через месяц вас может ждать первое зелёное чудо — побег.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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