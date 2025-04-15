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Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому

2:24
Садоводство

Хвойные деревья на участке — гордость любого садовода. Они красивы круглый год, не теряют форму и придают участку ухоженность. Но зима выматывает даже самых стойких — весной хвойникам нужен особый уход, чтобы они снова радовали вас здоровой кроной и активным ростом.

туя
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
туя

Вот 6 главных дел, которые стоит запланировать в уходе за хвойными растениями весной.

1. Ожоги: невидимый враг

Яркое весеннее солнце может сжечь ветви хвойников, особенно молодых. Если укрытие с зимы ещё есть — не торопитесь его снимать. Подождите, пока земля прогреется хотя бы на 20 см. А потом постепенно открывайте крону, начиная с северной стороны.

Если укрытия не было, затените растение — подойдёт спанбонд, мешковина или ширма из циновки.

2. Обрезка и чистка

После зимы внимательно осмотрите каждое дерево: обрежьте сухие и больные ветки, зачистите морозобоины и обработайте их садовым варом. Хвою можно "вычесать" — это не только улучшит внешний вид, но и поможет избавиться от вредителей.

3. Правильный полив

Пока ночи холодные — только опрыскивание тёплой водой. Полный полив проводят утром, когда земля немного оттаяла. Но без фанатизма: перелив опасен! Молодые хвойники поливают чаще, взрослые — по необходимости.

4. Подкормка и мульча

После таяния снега хвойным нужна подпитка. Используйте удобрение «для хвойных» или универсальное, но в меньшей дозировке. Хорошо работает и компост, смешанный с землёй. Мульча из коры или шишек удержит влагу и подавит сорняки.

5. Защита от вредителей

Даже если крона выглядит идеально, профилактика обязательна. Используйте баковые смеси инсектицида и фунгицида — это экономит время и работает эффективно. Обрабатывайте только в пасмурный безветренный день.

6. Посадка

Весна — лучшее время для посадки хвойных. Обязательно сделайте дренаж, выберите подходящую смесь (торф, дерновая земля, песок) и не забудьте про стимулятор роста. Только не заглубляйте корневую шейку!

Уточнения

Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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