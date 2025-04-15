Не трогай: 8 ядовитых красавцев, которые лучше удалить с участка

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Они кажутся безобидными — красиво цветут, радуют глаз, вьются вдоль забора… А на деле — представляют угрозу. Многие популярные дачные растения содержат опасные токсины, и особенно это страшно, если на участке есть дети или домашние животные.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Борщевик Сосновского

Вот 8 растений, от которых лучше избавиться — или, как минимум, строго следить за их безопасностью.

1. Борщевик

Его сок разрушает пигмент кожи и вызывает сильные ожоги от солнца. Самое коварное — при прикосновении боли нет, реакция приходит позже. Удаляйте растение только в перчатках и закрытой одежде.

2. Ландыш

Все части ядовиты, особенно ягоды. Содержат вещества, нарушающие работу сердца. Бывали случаи отравления просто от воды, в которой стоял букетик.

3. Плоды картофеля

Зелёные "ягодки", похожие на мини-помидоры, содержат соланин — токсин, способный вызвать тяжёлое отравление.

4. Самшит

Часто используется в дизайне участков, но в его листьях — более 70 алкалоидов. Смертельно опасен для домашних животных.

5. Аконит (борец)

Одно из самых ядовитых растений Европы. Опасны листья, стебли и даже пыльца. При попадании в организм через повреждённую кожу — вызывает отравление.

6. Дигиталис (наперстянка)

Красивая, но смертельно опасная. Ядовиты листья. Содержит гликозиды, которые влияют на сердечный ритм.

7. Белладонна (красавка)

Содержит атропин. Вызывает возбуждение, сухость во рту, спутанность сознания. Особо опасна для детей — яркие ягоды выглядят аппетитно.

8. Безвременник великолепный

Цветёт осенью, ядовит полностью. Даже аромат может вызвать отравление. При попадании сока на кожу — ожоги и поражение нервной системы.

Уточнения

Борщеви́к — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке). Разные виды борщевика выращиваются как декоративные растения, часть — как силосные на корм скоту, некоторые годны в пищу и человеку.

