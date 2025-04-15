Не трогай: 8 ядовитых красавцев, которые лучше удалить с участка

Они кажутся безобидными — красиво цветут, радуют глаз, вьются вдоль забора… А на деле — представляют угрозу. Многие популярные дачные растения содержат опасные токсины, и особенно это страшно, если на участке есть дети или домашние животные.
Вот 8 растений, от которых лучше избавиться — или, как минимум, строго следить за их безопасностью.
Его сок разрушает пигмент кожи и вызывает сильные ожоги от солнца. Самое коварное — при прикосновении боли нет, реакция приходит позже. Удаляйте растение только в перчатках и закрытой одежде.
Все части ядовиты, особенно ягоды. Содержат вещества, нарушающие работу сердца. Бывали случаи отравления просто от воды, в которой стоял букетик.
Зелёные "ягодки", похожие на мини-помидоры, содержат соланин — токсин, способный вызвать тяжёлое отравление.
Часто используется в дизайне участков, но в его листьях — более 70 алкалоидов. Смертельно опасен для домашних животных.
Одно из самых ядовитых растений Европы. Опасны листья, стебли и даже пыльца. При попадании в организм через повреждённую кожу — вызывает отравление.
Красивая, но смертельно опасная. Ядовиты листья. Содержит гликозиды, которые влияют на сердечный ритм.
Содержит атропин. Вызывает возбуждение, сухость во рту, спутанность сознания. Особо опасна для детей — яркие ягоды выглядят аппетитно.
Цветёт осенью, ядовит полностью. Даже аромат может вызвать отравление. При попадании сока на кожу — ожоги и поражение нервной системы.
Борщеви́к — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке). Разные виды борщевика выращиваются как декоративные растения, часть — как силосные на корм скоту, некоторые годны в пищу и человеку.
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