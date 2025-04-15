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Урожай начинается с почвы: простой способ обогатить грядки

1:22
Садоводство

После зимы каждый дачник задаётся вопросом: как восстановить истощённую почву и обеспечить растения всем необходимым для хорошего урожая? И ответ, к счастью, не требует трат или самосвала чернозёма. Решение — у вас под ногами.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

Почему весной земля нуждается в помощи

  • Талые воды вымывают питательные вещества.

  • Холодный ветер на открытых участках ослабляет структуру почвы.

  • А если зима была бесснежной — верхний слой грунта страдает ещё сильнее.

Вот почему весной важно не только вскопать грядки, но и подкормить землю. И лучшее, что вы можете сделать — внести перепревший компост.

Что такое зрелый компост и как его готовить

Правильный компост — это не просто куча растительных отходов. Это готовое удобрение, которое:

  • созревает 2-3 года;

  • содержит ботву, скошенную траву без семян, кухонные остатки;

  • проходит все микробиологические процессы, превращаясь в безопасное и питательное вещество.

Важно: не используйте свежий компост! Он ещё "горит" и может повредить корни рассады.

Когда и как вносить

Добавляйте компост до высадки рассады, во время подготовки грядок. Это позволит корням молодых растений сразу получать всё необходимое.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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