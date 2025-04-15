Урожай начинается с почвы: простой способ обогатить грядки

После зимы каждый дачник задаётся вопросом: как восстановить истощённую почву и обеспечить растения всем необходимым для хорошего урожая? И ответ, к счастью, не требует трат или самосвала чернозёма. Решение — у вас под ногами.
Талые воды вымывают питательные вещества.
Холодный ветер на открытых участках ослабляет структуру почвы.
А если зима была бесснежной — верхний слой грунта страдает ещё сильнее.
Вот почему весной важно не только вскопать грядки, но и подкормить землю. И лучшее, что вы можете сделать — внести перепревший компост.
Правильный компост — это не просто куча растительных отходов. Это готовое удобрение, которое:
созревает 2-3 года;
содержит ботву, скошенную траву без семян, кухонные остатки;
проходит все микробиологические процессы, превращаясь в безопасное и питательное вещество.
Важно: не используйте свежий компост! Он ещё "горит" и может повредить корни рассады.
Добавляйте компост до высадки рассады, во время подготовки грядок. Это позволит корням молодых растений сразу получать всё необходимое.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?