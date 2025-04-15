Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ

Белокрылка — мелкая, но крайне назойливая бабочка, которая портит листья, ослабляет растения и сводит урожай к минимуму. И хотя дачники давно борются с ней, результат не всегда радует. Но есть народное средство, которое, по отзывам, действительно работает — чесночный настой. Его запах не выносят не только белокрылки, но и целый список других вредителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Jamain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Почему именно чеснок

Чеснок выделяет фитонциды, которые обладают:

антисептическим действием,

отпугивающим эффектом для насекомых,

и не вредят при этом растениям.

Причём этот способ безопасен, дешёв и абсолютно натуральный.

Как приготовить настой

Возьмите 8-9 зубчиков чеснока и измельчите ножом. Вскипятите 1,5 литра воды. Засыпьте чеснок в кипяток, накройте крышкой. Уберите в тёмное место на сутки — настой должен "созреть". Процедите, жидкость перелейте в опрыскиватель или пульверизатор.

Готово! Теперь у вас есть мощное средство против белокрылки и других вредителей.

Как использовать настой

Проводите опрыскивание в три этапа, с интервалом в 2-3 дня. Это поможет не только изгнать белокрылку, но и предотвратить повторное нашествие. Для лучшего результата обработку стоит проводить в утренние или вечерние часы, в пасмурную погоду — чтобы капли не испарились слишком быстро.

Уточнения

Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.

