Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ

Белокрылка — мелкая, но крайне назойливая бабочка, которая портит листья, ослабляет растения и сводит урожай к минимуму. И хотя дачники давно борются с ней, результат не всегда радует. Но есть народное средство, которое, по отзывам, действительно работает — чесночный настой. Его запах не выносят не только белокрылки, но и целый список других вредителей.
Чеснок выделяет фитонциды, которые обладают:
антисептическим действием,
отпугивающим эффектом для насекомых,
и не вредят при этом растениям.
Причём этот способ безопасен, дешёв и абсолютно натуральный.
Возьмите 8-9 зубчиков чеснока и измельчите ножом.
Вскипятите 1,5 литра воды.
Засыпьте чеснок в кипяток, накройте крышкой.
Уберите в тёмное место на сутки — настой должен "созреть".
Процедите, жидкость перелейте в опрыскиватель или пульверизатор.
Готово! Теперь у вас есть мощное средство против белокрылки и других вредителей.
Проводите опрыскивание в три этапа, с интервалом в 2-3 дня. Это поможет не только изгнать белокрылку, но и предотвратить повторное нашествие. Для лучшего результата обработку стоит проводить в утренние или вечерние часы, в пасмурную погоду — чтобы капли не испарились слишком быстро.
Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.
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