Голубика проснулась? Срочно внесите эти удобрения

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы голубика радовала урожаем, важно не просто поливать и рыхлить почву, но и подкармливать кусты по сезону. Питательные элементы не только поддерживают активный рост, но и повышают устойчивость к болезням и погодным стрессам. Главное — не переусердствовать и следовать проверенной схеме.

Фото: flickr.com by fredandcharlie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Голубика

Весна: азот, калий и фосфор

С первым теплом начинается сокодвижение, и растения особенно нуждаются в азоте. Он стимулирует рост новых побегов и листьев.

Как только появились первые почки, внесите калий и фосфор:

Калий — укрепляет иммунитет растения;

— укрепляет иммунитет растения; Фосфор — обеспечивает обильное плодоношение.

Лето: комплексное питание

Даже в летний сезон голубика продолжает нуждаться в калии, а заодно и в магнии, кальции, натрии. Идеальный вариант — комплексное удобрение с этими элементами.

Важно: не перекармливайте кусты. Чтобы избежать избытка микроэлементов, сначала внесите калий, а спустя время — комплексную добавку.

Если куст выглядит ослабленным — корректируйте подкормку индивидуально, но помните: избыточное питание может навредить не меньше, чем дефицит.

Осень: восстановление и подготовка к зиме

После сбора урожая растение нуждается в отдыхе и восстановлении. Помогите ему:

Используйте магний и цинк — они укрепляют ткани и поддерживают энергетический баланс перед зимними холодами;

Такая подпитка закладывает основу для здорового старта в следующем сезоне.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

