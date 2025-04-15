Голубика проснулась? Срочно внесите эти удобрения

Чтобы голубика радовала урожаем, важно не просто поливать и рыхлить почву, но и подкармливать кусты по сезону. Питательные элементы не только поддерживают активный рост, но и повышают устойчивость к болезням и погодным стрессам. Главное — не переусердствовать и следовать проверенной схеме.
С первым теплом начинается сокодвижение, и растения особенно нуждаются в азоте. Он стимулирует рост новых побегов и листьев.
Как только появились первые почки, внесите калий и фосфор:
Даже в летний сезон голубика продолжает нуждаться в калии, а заодно и в магнии, кальции, натрии. Идеальный вариант — комплексное удобрение с этими элементами.
Важно: не перекармливайте кусты. Чтобы избежать избытка микроэлементов, сначала внесите калий, а спустя время — комплексную добавку.
Если куст выглядит ослабленным — корректируйте подкормку индивидуально, но помните: избыточное питание может навредить не меньше, чем дефицит.
После сбора урожая растение нуждается в отдыхе и восстановлении. Помогите ему:
Используйте магний и цинк — они укрепляют ткани и поддерживают энергетический баланс перед зимними холодами;
Такая подпитка закладывает основу для здорового старта в следующем сезоне.
Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.
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