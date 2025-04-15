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Приготовьтесь к серьёзным расходам: сколько стоит подготовка дачи к сезону в Подмосковье в 2025 году

Садоводство » Советы

Перед началом дачного сезона важно провести проверку и, при необходимости, ремонтные работы как в доме, так и на участке. Эксперты советуют уделить внимание крыше и фасаду строений, газону, забору и зоне для мангала. Аналитики "Авито" провели анализ стоимости подготовки участка к дачному сезону в Московской области, результаты которого доступны в интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Если требуется замена кровли дачного дома, стоит обратить внимание на гибкую черепицу, цена за квадратный метр которой в Московской области в среднем составляет 345 рублей. Также можно обновить фасад здания, предварительно убрав старое покрытие с помощью химического растворителя или строительного фена, продающегося в Люберцах за 3,8 тысячи рублей. Для отделки фасада можно использовать термопанели, цена которых в Чехове достигает 784 рублей за одну панель.

Для освежения наличников подойдет водорастворимая фасадная краска, которую можно приобрести примерно за 1,25 тысячи рублей. Одного литра краски хватает для окраски площади в 15 квадратных метров, по данным экспертов "Авито". Прежде чем наносить краску, необходимо отшлифовать дерево с помощью шлифовальной машины, стоимость которой составляет около 9 тысяч рублей. В итоге только за инструменты для обновления дачного дома придется выложить свыше 10 тысяч рублей, не считая материалов для ремонта, цена которых зависит от площади.

Комфорт и эстетика на участке также важны для дачников. Дорожки можно выложить брусчаткой или тротуарной плиткой, но перед этим рекомендуется изолировать будущие тропинки от сорняков с помощью геотекстиля, цена которого составляет 1,5 тысячи рублей за рулон. Тротуарная плитка на "Авито" в Подмосковье стоит около 160 рублей за штуку, тогда как гранитная брусчатка из Карелии обойдется в 3,5 тысячи рублей за квадратный метр. Таким образом, на обустройство дорожек придется потратить не меньше 10 тысяч рублей для небольшого участка, если не выбирать дорогие покрытия.

На "Авито" в Подмосковье можно найти разнообразные заборы и ворота, от деревянных до металлических и автоматизированных. Например, планка для деревянного забора из лиственницы стоит 535 рублей, а евроштакетник из вертикальных металлических планок — 56 рублей за профиль шириной 110 мм в Ногинске. Общее устройство забора может обойтись владельцу дачного участка в несколько десятков тысяч рублей.

Также стоит учесть затраты на обустройство мангальной зоны. Кирпич для укладки печи можно приобрести в среднем за 32 рубля за штуку. Готовая модульная зона для барбекю из керамобетона и огнеупорного кирпича на "Авито" в Московской области обойдётся около 83 тысяч рублей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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