Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие

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2:15
Садоводство

Считается, что каждое жилище накапливает энергетику — хорошую или плохую. Если в доме часто случаются ссоры, не ладятся дела или просто всё "валится из рук", возможно, стоит задуматься не только об уборке, но и об энергетической чистке. И здесь на помощь приходят растения с особой силой. Они не только украсят интерьер, но и, по мнению эзотериков, улучшат атмосферу и притянут успех.

Кактусы
Фото: commons.wikimedia.org by Montréalais, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кактусы

Денежное дерево (толстянка)

Символ финансового роста и внутренней устойчивости.

Толстянка — одно из самых популярных "магических" растений. Считается, что она:

  • привлекает денежный поток,

  • восстанавливает эмоциональный баланс,

  • заряжает на достижение целей.

Если ухаживать за растением с любовью, оно будто "отвечает взаимностью" — в доме становится легче дышать не только физически, но и морально.

Фикус

Зелёный защитник от негатива.

Фикус не просто украшает дом, но и:

  • поглощает тревожные энергии,

  • создает умиротворённую атмосферу,

  • способствует концентрации и принятию взвешенных решений.

Его стоит ставить в комнате, где вы чаще всего отдыхаете или работаете — фикус помогает наводить порядок как в пространстве, так и в мыслях.

Кактус

Растение-предупреждение.

Колючий и стойкий кактус эзотерики трактуют двояко:

  • Он впитывает агрессию и ссоры,

  • При сбросе иголок подаёт сигнал: в доме накопилось слишком много напряжения.

Это растение рекомендуют размещать ближе к входу или на подоконнике, особенно если окно выходит на шумную улицу. Кактус символически "ловит" чужой негатив до того, как он проникнет в дом.

Как использовать силу растений правильно

  • Регулярно ухаживайте за растением — энергетически ослабленное, засохшее растение не принесёт пользы.

  • Ставьте в "ключевых точках": денежное дерево — ближе к зоне финансов (например, кухня или рабочее место), фикус — в гостиной или спальне, кактус — у входа.

  • Не забывайте, что состояние дома начинается с вашего состояния — растения помогают, но не заменяют работу над собой.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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