Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие

Считается, что каждое жилище накапливает энергетику — хорошую или плохую. Если в доме часто случаются ссоры, не ладятся дела или просто всё "валится из рук", возможно, стоит задуматься не только об уборке, но и об энергетической чистке. И здесь на помощь приходят растения с особой силой. Они не только украсят интерьер, но и, по мнению эзотериков, улучшат атмосферу и притянут успех.
Символ финансового роста и внутренней устойчивости.
Толстянка — одно из самых популярных "магических" растений. Считается, что она:
привлекает денежный поток,
восстанавливает эмоциональный баланс,
заряжает на достижение целей.
Если ухаживать за растением с любовью, оно будто "отвечает взаимностью" — в доме становится легче дышать не только физически, но и морально.
Зелёный защитник от негатива.
Фикус не просто украшает дом, но и:
поглощает тревожные энергии,
создает умиротворённую атмосферу,
способствует концентрации и принятию взвешенных решений.
Его стоит ставить в комнате, где вы чаще всего отдыхаете или работаете — фикус помогает наводить порядок как в пространстве, так и в мыслях.
Растение-предупреждение.
Колючий и стойкий кактус эзотерики трактуют двояко:
Он впитывает агрессию и ссоры,
При сбросе иголок подаёт сигнал: в доме накопилось слишком много напряжения.
Это растение рекомендуют размещать ближе к входу или на подоконнике, особенно если окно выходит на шумную улицу. Кактус символически "ловит" чужой негатив до того, как он проникнет в дом.
Регулярно ухаживайте за растением — энергетически ослабленное, засохшее растение не принесёт пользы.
Ставьте в "ключевых точках": денежное дерево — ближе к зоне финансов (например, кухня или рабочее место), фикус — в гостиной или спальне, кактус — у входа.
Не забывайте, что состояние дома начинается с вашего состояния — растения помогают, но не заменяют работу над собой.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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