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Ошибка в посадке, из-за которой гибнут и томаты, и баклажаны

1:51
Садоводство

После хлопот с рассадой хочется получить крепкий, сочный и щедрый урожай баклажанов. Но, как правило, никто не ограничивается только "синенькими": на дачном участке или в теплице всегда находятся соседи — томаты, огурцы, лук, чеснок. И вот тут начинается самое важное — умение правильно сочетать культуры.

Баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe/BHV, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Баклажаны

Баклажаны и томаты: можно ли сажать рядом

Да, можно.

И баклажаны, и помидоры — представители семейства паслёновых, у них схожие условия выращивания: тепло, регулярный полив, питательная почва. Они не конкурируют агрессивно за питание и в целом мирно делят одну теплицу.

Но есть НЮАНС:

Обе культуры уязвимы перед одними и теми же болезнями:

  • фитофтороз,

  • вершинная гниль,

  • паутинный клещ,

  • белокрылка.

Поэтому при совмещённой посадке обязательно проводить профилактическую обработку от вредителей и грибков. Если одна культура заболеет, вторая под угрозой.

Как правильно разместить в теплице

Баклажаны — мощные кусты с крупными листьями. Они создают плотную тень, и это может мешать томатам, которым нужно больше света.

Совет:

  • Сажайте баклажаны ближе к северной стороне теплицы, где они не перекроют свет другим растениям.

  • Помидоры — южнее, чтобы получать максимум солнечного тепла.

  • Оставляйте достаточно пространства между кустами — баклажаны не любят тесноту и чувствуют себя лучше при хорошей циркуляции воздуха.

А что насчёт других соседей

Капуста, горох, фенхель — плохие соседи для баклажанов, могут угнетать рост.

Лук, морковь, чеснок, календула — отличные соседи, отпугивают вредителей и не конкурируют за питание.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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