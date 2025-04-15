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Забытое чудо-растение, которое растет в вашем саду и может улучшить здоровье

2:07
Садоводство

Вы когда-нибудь замечали, как махония, это вечнозеленое растение с яркими желтыми цветами, украшает наши сады? Но махония — это не только красиво, она обладает еще и множеством полезных свойств, которые издавна использовали местные народы.

подснежник
Фото: www.flickr.com by Тим Грин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
подснежник

Род махония, известный на Западе как орегонская лоза, берет свое начало на побережье Северной Америки. Это растение было названо в честь американского ботаника Бернарда Мак-Магона, который консультировал президента Томаса Джефферсона по садоводству. Еще в 1818 году ему посвятили род Mahonia, и с тех пор махония стала любимым растением в садах Америки.

Махония воднолистная, в частности, обитает на западном побережье США, в Орегоне и Калифорнии. Местные индейцы знали об этом растении еще несколько веков назад и использовали его ягоды и корни для лечебных целей. А вот для Европы махонию привез знаменитый ботаник Дэвид Дуглас в 19 веке, и с тех пор она стала популярным декоративным растением.

Это растение из семейства барбарисовых, и хотя в некоторых источниках махонию относят к роду барбарис, она все же остается самостоятельным родом с несколькими десятками видов. Среди самых известных — махония японская, махония стелющаяся и махония нервоза. Но особенно в последние годы распространились гибридные сорта, такие как "Чарити" и "Зимнее солнце".

Самые красивые и полезные виды махонии — это те, что растут на полутенистых участках в лесах, например, в Орегоне и Вашингтоне. Это растение предпочитает рыхлую почву, богатую органикой и слабо кислую, что делает ее идеальной для использования в садах.

Если в вашем саду есть махония, не упустите шанс насладиться не только её декоративными качествами, но и ценными свойствами ягод и корней, которые использовались еще коренными народами для лечения.

Уточнения

Маго́ния (лат. Mahonia) — род кустарников или деревьев семейства Барбарисовые (Berberidaceae). Представители рода распространены в Северной Америке, в восточных и центральных районах Азии.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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