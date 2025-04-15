Готова ли ты к магии на даче? Эти цветы могут изменить твою жизнь за месяц

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветы — это не просто красота. В фэншуй они играют важную роль: привлекают благоприятную энергию ци, очищают пространство и могут даже повлиять на атмосферу в доме. Главное — знать, какие именно растения стоит посадить и где именно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Грядка

Где высаживать — имеет значение

Чтобы энергия в саду текла правильно, цветники и клумбы лучше располагать вдоль дорожек — от входа к дому и вокруг него. Такая планировка создаёт ощущение гармонии и притягивает положительную ци в жилое пространство.

Цвета тоже влияют

Выбирая растения, можно опираться на систему пяти стихий У-Син: огонь, вода, дерево, металл и земля. Так, красные цветы — астра, роза, пион — символизируют огонь. Они усиливают энергию, поднимают настроение и отлично подойдут для зон, где собираются люди: например, рядом с беседкой.

Для фокуса и спокойствия

Белые и синие цветы — например, хризантемы, георгины, ирисы — наоборот, помогают сосредоточиться. Идеальны для уголков, где ты работаешь или уединяешься. Если у тебя есть дачный кабинет, такие растения — прямо в точку.

Четыре благородных растения — must-have на участке

Особое внимание стоит уделить сливе, бамбуку, орхидее и хризантеме. Эти растения в фэншуй называют "благородными": они символизируют четыре времени года и придают пространству особую силу. Лучше всего высаживать их в восточном или юго-восточном секторе сада.

Хочешь, чтобы дача стала местом силы, а не просто грядками? Эти советы — твой первый шаг, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

