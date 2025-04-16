Малина без вредителей и с максимальным вкусом — инструкция весны

Ремонтантная малина — мечта многих дачников: она может радовать ягодами дважды за сезон. Но за "двойное счастье" куст платит высоким напряжением всех ресурсов. Не каждый сорт и не каждый участок справится с такой нагрузкой.
Поэтому многие садоводы выбирают разумный подход — один, но обильный урожай в конце лета. И вот что нужно сделать весной, чтобы получить результат.
Осенью:
Удалите все отплодоносившие побеги под корень. Они отдали всё, что могли, и больше не нужны. Весной на их месте появятся молодые побеги, которые и дадут ягоды.
Весной:
Убедитесь, что на почве нет плотной корки — это мешает доступу воздуха к корням.
Вместо частого рыхления мульчируйте грядку корой, щепой, компостом или соломой.
Внесите подкормки:
Ранней весной малина уязвима: просыпаются насекомые и активизируются грибковые болезни.
Что делать:
Проводите обработку дважды в месяц.
Используйте биопрепараты или проверенные народные средства.
Обрабатывайте куст после дождя, когда повышена влажность — именно в такие периоды болезни наиболее активны.
Кого стоит бояться:
малиновая муха,
тля,
долгоносик,
грибок (в особенности серой гнили).
Если всё сделано правильно, молодые побеги начнут плодоносить во второй половине лета, ближе к августу или даже к сентябрю. Важно подобрать сорт, подходящий для вашего региона — он лучше раскроет потенциал даже при однократном плодоношении.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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