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Малина без вредителей и с максимальным вкусом — инструкция весны

2:01
Садоводство

Ремонтантная малина — мечта многих дачников: она может радовать ягодами дважды за сезон. Но за "двойное счастье" куст платит высоким напряжением всех ресурсов. Не каждый сорт и не каждый участок справится с такой нагрузкой.

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Поэтому многие садоводы выбирают разумный подход — один, но обильный урожай в конце лета. И вот что нужно сделать весной, чтобы получить результат.

Как подготовить куст к будущему урожаю

Осенью:

Удалите все отплодоносившие побеги под корень. Они отдали всё, что могли, и больше не нужны. Весной на их месте появятся молодые побеги, которые и дадут ягоды.

Весной:

Убедитесь, что на почве нет плотной корки — это мешает доступу воздуха к корням.

Вместо частого рыхления мульчируйте грядку корой, щепой, компостом или соломой.

Внесите подкормки:

  • если с осени был внесён суперфосфат — весной используйте азотные удобрения (например, аммиачную селитру);
  • если фосфор не вносился — примените комплексные составы;
  • обязательно после удобрений — полив.

Обработка от вредителей: важна не меньше удобрений

Ранней весной малина уязвима: просыпаются насекомые и активизируются грибковые болезни.

Что делать:

  • Проводите обработку дважды в месяц.

  • Используйте биопрепараты или проверенные народные средства.

  • Обрабатывайте куст после дождя, когда повышена влажность — именно в такие периоды болезни наиболее активны.

Кого стоит бояться:

  • малиновая муха,

  • тля,

  • долгоносик,

  • грибок (в особенности серой гнили).

Когда ждать урожай

Если всё сделано правильно, молодые побеги начнут плодоносить во второй половине лета, ближе к августу или даже к сентябрю. Важно подобрать сорт, подходящий для вашего региона — он лучше раскроет потенциал даже при однократном плодоношении.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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