4 растения, которые борются с токсинами в квартире

Хотите дышать чистым воздухом, не покупая дорогие очистители? Решение проще, чем кажется: заведите пару правильно подобранных растений. Некоторые комнатные цветы не просто украшают интерьер, а действительно борются с токсинами в воздухе — и делают это естественным образом.
Вот топ-растений, которые работают как "зелёные фильтры".
Фикус не только неприхотлив в уходе, но и способен поглощать формальдегид, бензол и трихлорэтилен — самые частые вредные вещества в квартирах. Особенно полезен там, где много мебели из ДСП или пластика.
Его ещё называют "женским счастьем", но помимо красивого внешнего вида, спатифиллум активно очищает воздух от аммиака, формальдегида и других бытовых токсинов. Идеален для кухни и ванной комнаты.
Лаванда известна своим успокаивающим запахом, но мало кто знает, что она удаляет из воздуха ацетон и бензол — вещества, часто выделяющиеся из лака, растворителей и бытовой химии.
Привычное алоэ — это не просто растение от ожогов. Оно эффективно очищает воздух от формальдегида и бензола, часто содержащихся в чистящих средствах и синтетических покрытиях.
Комнатные растения:
Улучшают качество воздуха;
Снижают количество аллергенов и токсинов;
Работают круглосуточно и бесплатно.
Если в доме есть мебель с искусственными покрытиями, бытовая химия или даже просто плотные шторы и ковры — зелёные помощники не будут лишними.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.