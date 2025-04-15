4 растения, которые борются с токсинами в квартире

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите дышать чистым воздухом, не покупая дорогие очистители? Решение проще, чем кажется: заведите пару правильно подобранных растений. Некоторые комнатные цветы не просто украшают интерьер, а действительно борются с токсинами в воздухе — и делают это естественным образом.

Фото: commons.wikimedia.org by UNIVERA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алоэ вера

Вот топ-растений, которые работают как "зелёные фильтры".

Фикус — фильтр номер один

Фикус не только неприхотлив в уходе, но и способен поглощать формальдегид, бензол и трихлорэтилен — самые частые вредные вещества в квартирах. Особенно полезен там, где много мебели из ДСП или пластика.

Спатифиллум — ионизатор с лепестками

Его ещё называют "женским счастьем", но помимо красивого внешнего вида, спатифиллум активно очищает воздух от аммиака, формальдегида и других бытовых токсинов. Идеален для кухни и ванной комнаты.

Лаванда — аромат и польза

Лаванда известна своим успокаивающим запахом, но мало кто знает, что она удаляет из воздуха ацетон и бензол — вещества, часто выделяющиеся из лака, растворителей и бытовой химии.

Алоэ вера — живой детокс

Привычное алоэ — это не просто растение от ожогов. Оно эффективно очищает воздух от формальдегида и бензола, часто содержащихся в чистящих средствах и синтетических покрытиях.

Зачем это нужно

Комнатные растения:

Улучшают качество воздуха;

Снижают количество аллергенов и токсинов;

Работают круглосуточно и бесплатно.

Если в доме есть мебель с искусственными покрытиями, бытовая химия или даже просто плотные шторы и ковры — зелёные помощники не будут лишними.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

