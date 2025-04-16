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Съесть с грядки, как яблоко: лучшие сорта моркови 2025

2:01
Садоводство

Морковь, напоминающая десерт? Это не фантазия, а результат работы селекционеров. Современные сорта с высоким содержанием сахара не только полезны, но и невероятно вкусны — особенно в свежем виде. А главное, они неприхотливы и легко выращиваются даже в непростом климате.

Морковь
Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Откройте для себя сладкие сорта моркови, которые украсят ваш огород в 2025 году.

"Нантская" — классика с сочной мякотью

Уже проверенный любимец дачников. Цилиндрические корнеплоды с тупым кончиком содержат до 8% сахара. Мякоть — сочная и ароматная, идеально подходит для сока и свежих салатов. Созревает за 80-90 дней, хранится сладкой и зимой.

"Детская сладкая" — для малышей и не только

Этот сорт создан специально для первого прикорма. Мягкая, без волокон, ярко-оранжевая сердцевина и устойчивость к растрескиванию делают её удобной для ухода. Подходит даже для прохладного лета — урожай стабилен при минимальных усилиях.

"Император" — с пользой для сердца

Необычный сорт с красноватым оттенком и повышенным содержанием ликопина. Особенно полезен для сердечно-сосудистой системы. Корнеплоды до 25 см сохраняют сочность в запеканках, на гриле и даже в домашних овощных чипсах.

"Сахарная лакомка" — есть прямо с грядки

Миниатюрные, сладкие, с тонкой кожицей — эту морковь можно есть без очистки. Урожай созревает дружно, сорт устойчив к вредителям и отлично чувствует себя на песчаных почвах. Идеален для лёгких перекусов прямо в огороде.

"Рафинад" — сладость с хрустом

Сорт для тех, кто любит баланс. Сладкие, плотные корнеплоды идеально подойдут для маринования и зимних закруток. Хруст остаётся даже после термической обработки.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно считается овощем или (в ЕС) фруктом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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