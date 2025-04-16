Съесть с грядки, как яблоко: лучшие сорта моркови 2025

Морковь, напоминающая десерт? Это не фантазия, а результат работы селекционеров. Современные сорта с высоким содержанием сахара не только полезны, но и невероятно вкусны — особенно в свежем виде. А главное, они неприхотливы и легко выращиваются даже в непростом климате.
Откройте для себя сладкие сорта моркови, которые украсят ваш огород в 2025 году.
Уже проверенный любимец дачников. Цилиндрические корнеплоды с тупым кончиком содержат до 8% сахара. Мякоть — сочная и ароматная, идеально подходит для сока и свежих салатов. Созревает за 80-90 дней, хранится сладкой и зимой.
Этот сорт создан специально для первого прикорма. Мягкая, без волокон, ярко-оранжевая сердцевина и устойчивость к растрескиванию делают её удобной для ухода. Подходит даже для прохладного лета — урожай стабилен при минимальных усилиях.
Необычный сорт с красноватым оттенком и повышенным содержанием ликопина. Особенно полезен для сердечно-сосудистой системы. Корнеплоды до 25 см сохраняют сочность в запеканках, на гриле и даже в домашних овощных чипсах.
Миниатюрные, сладкие, с тонкой кожицей — эту морковь можно есть без очистки. Урожай созревает дружно, сорт устойчив к вредителям и отлично чувствует себя на песчаных почвах. Идеален для лёгких перекусов прямо в огороде.
Сорт для тех, кто любит баланс. Сладкие, плотные корнеплоды идеально подойдут для маринования и зимних закруток. Хруст остаётся даже после термической обработки.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно считается овощем или (в ЕС) фруктом.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.