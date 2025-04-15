Как увеличить размер картофеля на треть: простой способ, который работает

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы когда-нибудь задумывались, почему у соседей клубни — как из картинки, а ваш картофель растёт средним и не очень сочным, возможно, дело вовсе не в сорте или погоде. Есть один проверенный способ, который действительно помогает увеличить размер урожая примерно на треть. При этом вам не нужно закупать дорогие удобрения или тратить время на сложные схемы подкормок. Всё, что нужно, — это добавить в каждую лунку три доступных компонента. И результат вас удивит.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Секрет №1 — сульфат аммония

Этот компонент отвечает за полноценное развитие клубней. Всего одна чайная ложка сульфата аммония при посадке снабжает растение серой — элементом, который участвует в белковом обмене и формировании клубней. Добавляйте его прямо в лунку, перемешивая с землёй, и картофель не только вырастет крупнее, но и будет лучше храниться зимой.

Секрет №2 — древесная зола

Зола давно известна как натуральное удобрение и средство от вредителей. Она богата калием, который способствует накоплению крахмала в клубнях, а также улучшает вкусовые качества картофеля. Щепотка золы при посадке не только подпитает растение, но и отпугнёт мелких почвенных вредителей. Главное — не переборщить: зола сильная, и в больших количествах может изменить кислотность почвы.

Секрет №3 — горчичный жмых

Если вы сторонник органического подхода в огороде, горчичный жмых станет настоящей находкой. Он не только обогащает землю, но и выполняет защитную функцию: помогает бороться с проволочником и другими подземными вредителями. Жмых можно купить в специализированных магазинах или взять остатки от прессованной горчицы. Горсть в каждую лунку — и вы получите не просто урожай, а практически бронебойный клубень.

Почему это работает

Каждый из этих компонентов сам по себе полезен. Но вместе они создают мощную питательную и защитную среду, в которой картофель чувствует себя уверенно и активно растёт. Даже если лето выдалось сухим, клубни не мельчают и не теряют сочности. А в благоприятный сезон результат может по-настоящему удивить.

Как использовать метод

Попробуйте этот способ хотя бы на нескольких кустах. Отметьте их, чтобы в конце сезона сравнить с остальными. Обычно разница в размере клубней заметна уже на первый год. Это особенно удобно, если вы не хотите менять привычную агротехнику, но мечтаете о более крупном и красивом картофеле.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

