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Дача в СССР: от картошки до шашлыков  

2:21
Садоводство

Дача в СССР — это не просто домик за городом. Это философия жизни, где человек с лопатой превращался в агронома, а с мангалом — в шеф-повара.

Ребёнок в огороде
Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребёнок в огороде

Палатки на огороде, чай из самовара, картошка на костре и бесконечные разговоры под стрекот кузнечиков.

Весна: борьба за урожай

  • Приезжали в куртках, спали под одеялами, грели руки у печки.
  • Первым делом — перекапать, вспахать, очистить от прошлогодней травы.
  • Потом: семена в коробочке из-под обуви, картошка "глазками вверх", всё по линейке.
  • Главный инструмент: лопата, тяпка, и дедушка с планом в голове.

Лето: и работа, и кайф

  • Утром — полив, мульчирование, борьба с тлёй.
  • Днём — загар, отдых, радио "Маяк", крекеры и холодный кефир.
  • Вечером — шашлыки на мангале из кирпичей, чай в алюминиевом чайнике, песни под гитару.
  • В будни — засолка, компоты, банки, банки и ещё раз банки.

Шашлыки: как национальный ритуал

  • Мариновали в луке, уксусе и минералке, в трёхлитровой банке.
  • Шампуры — из стальных прутков, мангал — самодельный.
  • Салат — огурцы, помидоры, лук, с маслом и солью на глаз.
  • Главное: душевно и с тостами про здоровье и урожай.

Быт: без комфорта, но с душой

  • Домики — деревянные, с верандой и керосинкой.
  • Умывальник — из канистры, душ — из чёрной бочки на крыше.
  • Туалет — "скворечник" на краю участка.
  • Спали на раскладушках, слушали сверчков и мечтали, чтобы помидоры не "пошли в ботву".

Осень: сбор, варенье и грусть

Урожай — в сумки, мешки, багажник. Огурцы — в банки, яблоки — в ящики, сливы — в варенье. Всё своё — чеснок, укроп, лук, перец.

Закрытие сезона — с последним шашлыком и обещанием: "Ну всё, в следующем году теплицу точно построим!".

Советская дача — это кусочек свободы, уюта и семьи. Это когда дети в трусах гоняют по грядкам, взрослые спорят, где садить капусту, а бабушка печёт пирожки с луком и яйцом. Там всегда пахнет землёй, дымом и чем-то настоящим.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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