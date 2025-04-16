Рядом с этим цветником не выживает ни одно плодовое дерево — даже если вы белите и поливаете

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плодовые деревья требуют заботы — полив, обрезка, побелка, удобрения и обработка от вредителей. Но даже если вы делаете всё по правилам, один незаметный промах может лишить сад урожая. Ошибка — в том, что сажают рядом.

Фото: selbst fotografiert am 13. August 2005 by --Atamari 22:41, 13 August 2005 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Груша

Иногда достаточно посадить неподходящее растение вблизи яблони или груши, чтобы полностью подорвать их здоровье. И никакие подкормки и профилактика уже не спасут ситуацию.

Что нельзя сажать рядом с яблоней и грушей

Опытные садоводы советуют избегать соседства с:

барбарисом,

белой акацией,

сиренью,

пихтой,

розами.

Каждое из этих растений по-своему угнетает яблоню или грушу. Некоторые подавляют корневую систему, другие — выделяют в почву вещества, нарушающие развитие плодовых деревьев. Урожай заметно сокращается, а в будущем дерево может и вовсе зачахнуть.

Не место здесь и картошке

Допускать посадку картофеля в междурядьях яблоневого сада — распространённая, но вредная практика. Картофель истощает почву и способствует распространению заболеваний, опасных для плодовых деревьев. Итог — снижение урожайности и ухудшение качества плодов.

Если яблоня или груша в вашем саду начала болеть без видимой причины, проверьте, кто её ближайшие соседи. Иногда достаточно просто убрать лишнего соседа — и дерево снова оживает.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

