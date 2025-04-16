Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше

Глинистая почва — настоящий вызов для дачника. Она плохо пропускает воду, быстро уплотняется и мешает росту растений. Но сделать её рыхлой и плодородной вполне реально — и не нужно копать весь участок с лопатой наперевес.
Первым делом важно нормализовать кислотность. Для этого осенью землю перекапывают, но не разбивают комья — пусть зима сделает это за вас. А затем вносят известь, доломитовую муку или мел. На каждый квадратный метр достаточно около 400 граммов. Этот шаг помогает улучшить структуру и делает почву более благоприятной для растений.
Чтобы грунт стал более лёгким, в него добавляют органику и природные материалы. Подойдут:
навоз,
солома,
опилки (только не хвойные),
шрот подсолнечника или сои,
речной песок.
А ещё лучше — посеять сидераты. Для глинистых почв особенно хороши фацелия, рожь или овёс. Они не только разрыхляют землю, но и обогащают её азотом.
Нет нужды обрабатывать весь участок. Достаточно выбрать грядки, на которых планируете посадки весной, и заняться только ими. Это и быстрее, и эффективнее — силы останутся на другие дачные заботы.
Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.
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