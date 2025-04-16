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Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше

1:27
Садоводство

Глинистая почва — настоящий вызов для дачника. Она плохо пропускает воду, быстро уплотняется и мешает росту растений. Но сделать её рыхлой и плодородной вполне реально — и не нужно копать весь участок с лопатой наперевес.

Лопата
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Лопата

Начать нужно с кислоты

Первым делом важно нормализовать кислотность. Для этого осенью землю перекапывают, но не разбивают комья — пусть зима сделает это за вас. А затем вносят известь, доломитовую муку или мел. На каждый квадратный метр достаточно около 400 граммов. Этот шаг помогает улучшить структуру и делает почву более благоприятной для растений.

Чем разрыхлить тяжёлую землю

Чтобы грунт стал более лёгким, в него добавляют органику и природные материалы. Подойдут:

  • навоз,

  • солома,

  • опилки (только не хвойные),

  • шрот подсолнечника или сои,

  • речной песок.

А ещё лучше — посеять сидераты. Для глинистых почв особенно хороши фацелия, рожь или овёс. Они не только разрыхляют землю, но и обогащают её азотом.

Лайфхак: не копать всё подряд

Нет нужды обрабатывать весь участок. Достаточно выбрать грядки, на которых планируете посадки весной, и заняться только ими. Это и быстрее, и эффективнее — силы останутся на другие дачные заботы.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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