Слишком рано, слишком вредно: когда навоз может убить всё живое

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Садоводство

Многие дачники по привычке вносят навоз на грядки, считая его лучшим способом обогатить почву. Но важно помнить: в свежем виде это удобрение скорее вредит, чем помогает.

Земля
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Земля

В чём опасность

Свежий навоз содержит высокую концентрацию токсичных газов — аммиака, пропана и других соединений. Их легко узнать по характерному резкому запаху. Попадая в землю, эти вещества образуют ядовитые соединения, которые убивают полезные микроорганизмы и дождевых червей. А ведь именно они отвечают за здоровье и плодородие почвы.

Кроме того, как отмечают опытные аграрии, использование свежего навоза связано с распространением грибковых заболеваний. Особенно часто вспыхивают фитофтороз и бурая пятнистость — настоящие беды для томатов и картофеля. Поэтому в первый год после внесения "сырого" навоза рассчитывать на хороший урожай не стоит.

Как отличить свежий навоз

Есть два простых признака, по которым можно определить степень зрелости удобрения:

  1. Цвет. Если навоз коричневый — он ещё свежий. Перепревший материал меняет оттенок на тёмно-серый или почти чёрный.

  2. Остатки растительности. Солома и сено в свежем навозе хорошо различимы, плотные и не разложившиеся. В зрелом удобрении они почти полностью распадаются в структуру почвы.

Если вы не уверены в качестве органики, лучше отложите её использование до следующего сезона — или дождитесь, пока она не перепреет окончательно.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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