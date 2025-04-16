Слишком рано, слишком вредно: когда навоз может убить всё живое

Многие дачники по привычке вносят навоз на грядки, считая его лучшим способом обогатить почву. Но важно помнить: в свежем виде это удобрение скорее вредит, чем помогает.
Свежий навоз содержит высокую концентрацию токсичных газов — аммиака, пропана и других соединений. Их легко узнать по характерному резкому запаху. Попадая в землю, эти вещества образуют ядовитые соединения, которые убивают полезные микроорганизмы и дождевых червей. А ведь именно они отвечают за здоровье и плодородие почвы.
Кроме того, как отмечают опытные аграрии, использование свежего навоза связано с распространением грибковых заболеваний. Особенно часто вспыхивают фитофтороз и бурая пятнистость — настоящие беды для томатов и картофеля. Поэтому в первый год после внесения "сырого" навоза рассчитывать на хороший урожай не стоит.
Есть два простых признака, по которым можно определить степень зрелости удобрения:
Цвет. Если навоз коричневый — он ещё свежий. Перепревший материал меняет оттенок на тёмно-серый или почти чёрный.
Остатки растительности. Солома и сено в свежем навозе хорошо различимы, плотные и не разложившиеся. В зрелом удобрении они почти полностью распадаются в структуру почвы.
Если вы не уверены в качестве органики, лучше отложите её использование до следующего сезона — или дождитесь, пока она не перепреет окончательно.
Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.