Эти ошибки уродуют морковь так, что даже зайцы проходят мимо

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда вместо аккуратных оранжевых корнеплодов дачник выкапывает с грядки нечто, больше напоминающее морковный монстр. Изогнутая, разветвленная, будто с "пальцами" — такая морковь не только неудобна в очистке, но и вызывает сомнения в качестве.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Тяжёлая почва — кривой результат

Главный враг идеальной моркови — плотная, неразрыхлённая земля. Если не позаботиться о структуре почвы, корнеплоду будет некуда расти, и он начнет искривляться или ветвиться.

Поэтому опытные огородники обязательно проводят глубокую перекопку и щедро обогащают грядки компостом, песком и перегноем. Почва должна быть рыхлой, лёгкой и насыщенной кислородом — это главный залог красивой моркови.

Перекорм — не к добру

Азот — полезное, но коварное удобрение. Его избыток может привести к буйству зелени и уродливым формам корнеплодов. Морковь, как ни странно, не любит роскоши. Избалованная азотом, она начинает пускать боковые отростки и теряет форму.

Лучшее решение — заранее составить график подкормок и строго ему следовать. Лучше меньше, да вовремя.

Загущенные посадки и борьба за место под солнцем

Когда семян много, а прореживания нет, начинается борьба за выживание. Морковки толкаются в земле, мешают друг другу и растут, как попало. Результат — деформация и снижение урожайности.

Важно прореживать всходы в нужное время. Иначе вся грядка превратится в хаос.

Сорняки — враги формы и вкуса

Заросли травы не только крадут питательные вещества, но и буквально "запутывают" корнеплоды в подземных лабиринтах. Морковь, встречая препятствия, огибает их, отчего становится похожа на осьминога.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

