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Чем не стоит подкармливать малину: основные ошибки садоводов

3:57
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — это не только вкусная, но и полезная ягода, которая требует внимательного ухода за собой. Правильное питание играет ключевую роль в её росте, развитии и плодоношении. Однако, не все удобрения и подкормки подходят для малины, и некоторые из них могут нанести вред растению. 

Избыток азота

Одним из наиболее распространенных ошибок садоводов является чрезмерное использование азотных удобрений. Азот необходим для роста растений, но его избыток приводит к следующим проблемам:

  • Чрезмерный рост вегетативной массы: малина начнет активно наращивать листья и побеги, что негативно скажется на плодоношении.
  • Слабая устойчивость к болезням: избыточное количество азота ослабляет растение, делая его более уязвимым к грибковым и бактериальным инфекциям.
  • Снижение вкусовых качеств ягод: ягоды могут развиваться больше по размеру, однако их вкус станет менее сладким и ароматным.
  • Снижение вкусовых качеств ягод: ягоды могут развиваться больше по размеру, однако их вкус станет менее сладким и ароматным.

Кальций в больших количествах

Хотя кальций важен для корневой системы растений, его избыток может быть вреден для малины. Избыточное количество кальция приводит к следующим последствиям:

  • Проблемы с усвоением других минералов: высокое содержание кальция может вызвать дефицит магния и калия, что негативно скажется на здоровье растения.
  • Влияние на плодоношение: плоды могут стать меньшими по размеру и менее сладкими.

Химические удобрения

Использование химических удобрений, содержащих много тяжелых металлов и токсичных веществ, может привести к накоплению вредных элементов в ягодах. Это не только уменьшает урожай, но и делает ягоды небезопасными для потребления. Лучше отдавать предпочтение органическим удобрениям, которые более безопасны и экологически чисты.

Избыток кислоты

Малина предпочитает слегка кислую почву, однако переизбыток кислоты в почве также может угнетать ее рост. Это приводит к нарушению усвоения питательных веществ и может вызвать различные заболевания. 

  • Наиболее распространённые симптомы: угнетение роста, пожелтение листьев, слабое плодоношение.

Печёные отходы и гниющие органические материалы

Использование гнилых растительных остатков и печеных отходов (например, хлеба или других продуктов) может привести к распространению плесневых грибков и патогенных микроорганизмов. Эти вещества могут вызвать заболевания и даже гибель растения. Лучше использовать свежие и здоровые органические материалы для компоста.

Неподходящие дополнительные вещества

Некоторые садоводы пытаются «экспериментировать» с неподходящими веществами, такими как:

  • Соль: соль негативно сказывается на состоянии корней, способствуя их засолению.
  • Отвары и настои некоторых растений: такие вещества, как настой из лука или чеснока, могут иметь некоторые полезные свойства, но если они не используются в разумных количествах, могут навредить малине.

Малина — это капризное, но очень вкусное растение, которое требует правильного подхода к удобрениям. Запомните, что избыточное или неправильное использование удобрений может нанести вред вашей малине, а значит, и вашему урожаю. Чтобы обеспечить здоровье и высокую плодородность растений, лучше всего использовать органические удобрения, соблюдать баланс питательных веществ и избегать подкормки неподходящими веществами. Заботьтесь о своих растениях, и они ответят вам богатым и вкусным урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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