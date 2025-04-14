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Как не навредить саду: деревья, которые нельзя обрезать весной

3:19
Садоводство » Деревья и кустарники

Обрезка деревьев — это важный аспект ухода за садом, который помогает поддерживать здоровье растений, улучшать их форму и способствовать росту. Однако не все деревья следует обрезать весной. Для некоторых растений этот период может быть критическим, так как обрезка в неподходящее время может привести к серьезным последствиям.

Стрижка деревьев
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard (Schnobby), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стрижка деревьев

Цветущие деревья

Многие деревья и кустарники, которые цветут весной, закладывают свои цветочные почки на прошлогодних побегах. Если их обрезать весной, то вы можете лишить себя прекрасного цветения. К таким деревьям относятся:

  • Сирень: обрезка весной может лишить кустарник цветочных почек, что приведет к отсутствию цветения.
  • Калина: обрезая калину весной, вы рискуете удалить цветочные почки, которые образовались на старых ветках.
  • Форзиция: эта весеннецветущая культура нуждается в обрезке сразу после цветения.

Деревья с ранним сокодвижением

Некоторые деревья начинают активное сокодвижение весной, и обрезка в этот период может привести к серьезным повреждениям. К таким деревьям относятся:

  • Береза: обрезка березы весной может вызвать выделение большого количества сока, что ослабит дерево и может привести к его гибели.
  • Ясень: подобно березе, ясеневое дерево, обрезанное весной, может сильно пострадать из-за избыточного выделения сока.

Плодовые деревья

Некоторые плодовые деревья нужно обрезать в определенные сроки, чтобы не нарушить их жизненные циклы. Например:

  • Яблони и груши: обрезка этих деревьев лучше всего подходит для зимы или ранней осени, когда они находятся в состоянии покоя. Обрезка весной может ослабить растения и привести к плохому урожаю.
  • Сливы и вишни: обрезка этих деревьев весной может привести к выделению смолы и высвобождению инфекций, что угрожает здоровье дерева.

Лиственные деревья

Некоторые лиственные деревья требуют особого внимания и не должны подвергаться весенней обрезке:

  • Клён: это дерево также начинает сокодвижение весной, и обрезка в этот период может привести к потере жидкости и ослаблению дерева.
  • Дуб: обрезка дуба весной может сделать его уязвимым для вредителей и болезней.

Общие рекомендации

  • Обрезайте в неподходящее время: если у вас есть сомнения относительно времени обрезки, то почитайте специализированную литературу.
  • Избегайте обрезки в дождливую погоду: это может сделать раны у дерева более уязвимыми для инфекций.
  • Используйте чистые инструменты: всегда дезинфицируйте инструменты перед началом работы, чтобы предотвратить распространение болезней.

Обрезка деревьев — это важный этап ухода за садом, который требует знаний и внимания. Весной не следует обрезать цветущие деревья, деревья с ранним сокодвижением и некоторые плодовые культуры. Правильное время для обрезки — это залог здоровья вашего сада и его красивого цветения. Лучше проявлять терпение и дождаться более подходящих месяцев для этой процедуры, чтобы ваши деревья радовали вас каждым новым летом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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