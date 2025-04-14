Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты сжигания жира: почему сайкл стал любимым видом спорта миллионов людей
Электрокар, который может ехать вверх тормашками: McMurtry Spéirling бросает вызов законам физики
Дизайнера Артемия Лебедева в Японии атаковал украинец
Долой импорт! Как Молопак восстанавливает рынок упаковки для напитков
Земля полна тайн: миллионы видов ждут, чтобы их нашли
Арктическая зима на грани исчезновения: новые данные учёных РАН
Рецепты из тетради бабушки: творожная пасха по-деревенски
Кожный барьер разрушается каждый день: вот фатальная ошибка при умывании, о которой молчат
Как обои портят впечатление от всей квартиры — и как это исправить

Топ-3 цветка для идеального летнего сада: советы по посадке в апреле

2:54
Садоводство » Советы

С наступлением апреля, когда последние следы зимы исчезают из садов, в наших сердцах пробуждается особое чувство. Земля словно вдыхает свежий воздух, а легкий ветер шепчет новые надежды. Деревья распускают почки, солнце нежно касается наших лиц, а голоса птиц звучат ярче и оптимистичнее.

Настурция
Фото: Own work by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Настурция

В это время особенно приятно провести время в саду, уткнувшись в свежую, влажную землю и начать что-то новое. Это не просто садоводство — это создание. Мы становимся частью цикличности природы, когда сеем цветочные семена или высаживаем саженцы. Каждое растение, которое ты сейчас поместишь в землю, — это обещание: обещание красоты лета.

Однако важно, что именно ты выберешь. Если ты хочешь вырастить такие цветы, которые не только оживят твой сад, но и привлекут пчел и бабочек, а также вызовут заслуженные взгляды восхищения у соседей, важно сделать правильный выбор. Весенние месяцы, особенно апрель, играют ключевую роль в создании летнего цветочного великолепия. В это время земля уже достаточно прогрелась, чтобы большинство цветов смело можно было высаживать, но при этом еще не слишком жарко, чтобы молодые растения не страдали от жары. Это золотая середина, когда все условия способствуют успеху твоего садоводства.

Теперь представляем три цветка, которые стоит посадить сейчас, в апреле, чтобы наслаждаться прекрасным садом все лето:

Солнечная календула  

Этот яркий цветок не только радует глаз своим золотисто-оранжевым оттенком, но и легко ухаживать. Календула устойчива к перепадам температуры и быстро растет. Она будет цвести с середины весны до начала заморозков, привлекая множество опылителей своим сладким ароматом.

Элегантные астры  

Астры — это настоящая находка для летнего сада. Их разнообразие форм и расцветок позволяет создавать уникальные цветочные композиции. Астры зацветают в конце лета, отодвигая концы цветения, и радуют глаз до первых холодов. Они прекрасно смотрятся как в групповых, так и в одиночных посадках.

Милые настурции  

Настурции — это не только красивое, но и съедобное растение. Их яркие цветы придают саду яркие краски, а листья могут быть шикарным добавлением к салатам. Настурции легко растут и не требуют особого ухода, что делает их идеальным выбором для любого садовода.

Если ты высадишь эти три удивительных цветка в этом месяце, твой сад будет источником радости и восхищения на протяжении всего лета. Не упусти возможность создать уголок красоты и гармонии — природа ждет твоих действий!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи
Еда и рецепты
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи Аудио 
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Российский шоу-бизнес
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Последние материалы
Электрокар, который может ехать вверх тормашками: McMurtry Spéirling бросает вызов законам физики
Дизайнера Артемия Лебедева в Японии атаковал украинец
Долой импорт! Как Молопак восстанавливает рынок упаковки для напитков
Земля полна тайн: миллионы видов ждут, чтобы их нашли
Арктическая зима на грани исчезновения: новые данные учёных РАН
Рецепты из тетради бабушки: творожная пасха по-деревенски
Кожный барьер разрушается каждый день: вот фатальная ошибка при умывании, о которой молчат
Как обои портят впечатление от всей квартиры — и как это исправить
5 неожиданных применений кислородного отбеливателя — вы точно не пробовали все
Секрет стройности: почему углеводы важнее калорий — новые данные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.