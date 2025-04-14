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Как заставить флоксы цвести дважды — секрет раскрыт

1:31
Садоводство

Пышные флоксы с их яркими соцветиями и тонким ароматом — настоящая гордость дачного участка. Но чтобы они радовали не пару недель, а всё лето, нужно начать заботу о них ещё весной. Несколько простых шагов — и ваши клумбы будут пылать цветом до осени.

Флоксы
Фото: Own work by Niccolò Caranti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флоксы

1. Первая обработка — бордоской жидкостью

Как только появятся первые ростки, флоксы нужно обработать бордоской смесью (0,1%). Разведите чайную ложку на 7 литров воды и аккуратно полейте кусты из лейки с рассекателем. Это защитит растение от болезней и даст мощный старт.

2. Зола — залог пышного цветения

Флоксы не любят кислую почву. Древесная зола не только раскисляет грунт, но и насыщает его кальцием. Подкармливайте ею весь сезон, особенно после дождей и поливов.

3. Калий и фосфор — перед цветением

Непосредственно перед началом бутонизации используйте калийно-фосфорные удобрения. Можно дополнить уход травяным настоем — растение получит всё, что нужно для обильного и яркого цветения.

4. Продлеваем сезон — повторное цветение

Хотите второй "залп" цвета? Просто срежьте отцветшие соцветия и часть стебля — особенно у сортов со средними сроками цветения. Растение пустит силы на новую волну бутонов.

Уточнения

Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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