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Простая схема подкормки ели — от весны до осени

1:16
Садоводство

Некоторые садоводы уверены: хвойникам ничего не нужно — ни удобрений, ни ухода. Но если хочется, чтобы ель радовала густой хвоей и сочным зелёным цветом, без подкормок не обойтись. Особенно весной, в период активного роста. Главное — знать, какие вещества действительно нужны этим растениям, а от каких лучше отказаться.

Ель кавказская
Фото: commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ель кавказская

Что можно из органики

Из всех органических удобрений хвойные "принимают" только биогумус. Он делает хвою ярче, укрепляет иммунитет и улучшает общее состояние растений.

Минеральные помощники

Магний — главный элемент для хвойных. Его проще всего дать растению в виде доломитовой муки.

Калий — особенно важен весной, когда у ели и других хвойников начинается рост новых побегов.

Также в составе хорошего удобрения должны быть фосфор, железо и сера. Восполнить дефицит фосфора легко с помощью суперфосфата — он прост в применении и хорошо усваивается.

Азот — с осторожностью

Весной азот допускается, но уже с середины лета его применение стоит прекратить: иначе побеги не успеют вызреть до холодов, и это ослабит растение.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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