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Замазывать или нет: что будет, если оставить срезы деревьев открытыми

1:46
Садоводство

После весенней обрезки остаются "раны" — срезы, через которые дерево буквально открывается внешнему миру. Одни садоводы уверены: обрабатывать их не нужно. Другие настаивают на обратном. Кто прав?

Кофейное дерево
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофейное дерево

Что происходит с незащищённым срезом

Открытая древесина — это входные ворота для грибков, бактерий и насекомых. Влага и мороз делают трещины глубже, а инфекция быстро разрушает внутренние ткани.
Особенно уязвимы молодые деревья — их кора тоньше, а сокодвижение активнее, что ускоряет распространение патогенов.

Обработка срезов — зачем и как

Специальные садовые замазки создают барьер между срезом и окружающей средой. Они:

  • защищают от болезней и вредителей,

  • ускоряют заживление,

  • снижают стресс для дерева.

Подойдут как магазинные вары, пасты и гели, так и домашние смеси — главное, чтобы они:

  • пропускали воздух,

  • не были токсичны,

  • не трескались на морозе.

Важные правила

  • Наносить средство нужно тонким слоем и сразу после обрезки — промедление даже на день увеличивает риск заражения.

  • Не покрывайте срезы "толстым пирогом": это создаёт парниковый эффект и замедляет восстановление.

Когда можно не замазывать

Только если обрезка проводилась зимой при температуре ниже -5 °C. В холоде микроорганизмы не активны, но даже тогда лучше не рисковать — особенно с плодовыми деревьями.

Последствия отказа от обработки

  • Появление камедетечения, которое привлекает вредителей и ослабляет дерево.

  • Развитие скрытых инфекций, блокировка сосудов и гибель дерева за пару сезонов.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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