Замазывать или нет: что будет, если оставить срезы деревьев открытыми

После весенней обрезки остаются "раны" — срезы, через которые дерево буквально открывается внешнему миру. Одни садоводы уверены: обрабатывать их не нужно. Другие настаивают на обратном. Кто прав?
Открытая древесина — это входные ворота для грибков, бактерий и насекомых. Влага и мороз делают трещины глубже, а инфекция быстро разрушает внутренние ткани.
Особенно уязвимы молодые деревья — их кора тоньше, а сокодвижение активнее, что ускоряет распространение патогенов.
Специальные садовые замазки создают барьер между срезом и окружающей средой. Они:
защищают от болезней и вредителей,
ускоряют заживление,
снижают стресс для дерева.
Подойдут как магазинные вары, пасты и гели, так и домашние смеси — главное, чтобы они:
пропускали воздух,
не были токсичны,
не трескались на морозе.
Наносить средство нужно тонким слоем и сразу после обрезки — промедление даже на день увеличивает риск заражения.
Не покрывайте срезы "толстым пирогом": это создаёт парниковый эффект и замедляет восстановление.
Только если обрезка проводилась зимой при температуре ниже -5 °C. В холоде микроорганизмы не активны, но даже тогда лучше не рисковать — особенно с плодовыми деревьями.
Появление камедетечения, которое привлекает вредителей и ослабляет дерево.
Развитие скрытых инфекций, блокировка сосудов и гибель дерева за пару сезонов.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.