Замазывать или нет: что будет, если оставить срезы деревьев открытыми

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После весенней обрезки остаются "раны" — срезы, через которые дерево буквально открывается внешнему миру. Одни садоводы уверены: обрабатывать их не нужно. Другие настаивают на обратном. Кто прав?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофейное дерево

Что происходит с незащищённым срезом

Открытая древесина — это входные ворота для грибков, бактерий и насекомых. Влага и мороз делают трещины глубже, а инфекция быстро разрушает внутренние ткани.

Особенно уязвимы молодые деревья — их кора тоньше, а сокодвижение активнее, что ускоряет распространение патогенов.

Обработка срезов — зачем и как

Специальные садовые замазки создают барьер между срезом и окружающей средой. Они:

защищают от болезней и вредителей,

ускоряют заживление,

снижают стресс для дерева.

Подойдут как магазинные вары, пасты и гели, так и домашние смеси — главное, чтобы они:

пропускали воздух,

не были токсичны,

не трескались на морозе.

Важные правила

Наносить средство нужно тонким слоем и сразу после обрезки — промедление даже на день увеличивает риск заражения.

Не покрывайте срезы "толстым пирогом": это создаёт парниковый эффект и замедляет восстановление.

Когда можно не замазывать

Только если обрезка проводилась зимой при температуре ниже -5 °C. В холоде микроорганизмы не активны, но даже тогда лучше не рисковать — особенно с плодовыми деревьями.

Последствия отказа от обработки

Появление камедетечения, которое привлекает вредителей и ослабляет дерево.

Развитие скрытых инфекций, блокировка сосудов и гибель дерева за пару сезонов.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

