Сожгли траву — а сорняков стало больше? Вот почему

Каждую весну дачные участки усыпаны выжженными пятнами. Многим кажется, что огонь — универсальный способ очистить землю от вредителей и сорняков. Но у этой практики есть обратная сторона, которую часто недооценивают.
Пламя уничтожает только то, что находится на поверхности: сухую траву, насекомых, часть семян. Но личинки майского жука или медведки, спрятанные глубоко в почве, остаются невредимыми. Получается, что основные вредители переживают пал без потерь.
Огонь разрушает не только сорняки. Он выжигает полезные микроорганизмы, от которых зависит здоровье грунта. Почва становится плотной, хуже впитывает влагу и теряет плодородие. В итоге растения страдают, а урожай снижается.
Некоторые сорняки, наоборот, активизируются: семена "просыпаются" после контакта с дымом — это защитный механизм природы.
Даже на крошечном участке контролировать огонь сложно. Искры могут улететь на соседние территории. Каждый год весенние палы становятся причиной лесных пожаров, гибели животных и задымления целых районов.
Ответственность за это несут в том числе дачники, решившие "прибраться" с огнём.
Сухую траву и листву можно не сжигать, а переработать в компост. Это несложно: сложите остатки в яму или компостную кучу, поливайте и перемешивайте. Через год получите рассыпчатое удобрение, которое отлично работает на грядках.
Компост улучшает структуру почвы, сохраняет влагу и питает растения. Особенно хорошо он подходит для кабачков, тыкв и огурцов.
Огонь — не единственный способ защитить участок. Есть проверенные альтернативы:
севооборот,
ловушки,
биопрепараты.
Они не нарушают экосистему и сохраняют природный баланс.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от "сор"), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.