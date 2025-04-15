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Сожгли траву — а сорняков стало больше? Вот почему

2:12
Садоводство

Каждую весну дачные участки усыпаны выжженными пятнами. Многим кажется, что огонь — универсальный способ очистить землю от вредителей и сорняков. Но у этой практики есть обратная сторона, которую часто недооценивают.

Пожар
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожар

Что действительно делает огонь

Пламя уничтожает только то, что находится на поверхности: сухую траву, насекомых, часть семян. Но личинки майского жука или медведки, спрятанные глубоко в почве, остаются невредимыми. Получается, что основные вредители переживают пал без потерь.

Почва после огня — мёртвая оболочка

Огонь разрушает не только сорняки. Он выжигает полезные микроорганизмы, от которых зависит здоровье грунта. Почва становится плотной, хуже впитывает влагу и теряет плодородие. В итоге растения страдают, а урожай снижается.

Некоторые сорняки, наоборот, активизируются: семена "просыпаются" после контакта с дымом — это защитный механизм природы.

Поджог — это риск, а не польза

Даже на крошечном участке контролировать огонь сложно. Искры могут улететь на соседние территории. Каждый год весенние палы становятся причиной лесных пожаров, гибели животных и задымления целых районов.

Ответственность за это несут в том числе дачники, решившие "прибраться" с огнём.

Есть альтернатива — компост

Сухую траву и листву можно не сжигать, а переработать в компост. Это несложно: сложите остатки в яму или компостную кучу, поливайте и перемешивайте. Через год получите рассыпчатое удобрение, которое отлично работает на грядках.

Компост улучшает структуру почвы, сохраняет влагу и питает растения. Особенно хорошо он подходит для кабачков, тыкв и огурцов.

Как бороться с вредителями безопасно

Огонь — не единственный способ защитить участок. Есть проверенные альтернативы:

  • севооборот,

  • ловушки,

  • биопрепараты.

Они не нарушают экосистему и сохраняют природный баланс.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от "сор"), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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