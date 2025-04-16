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Комнатные цветы, которые перекрывают женское счастье

2:08
Садоводство

Могут ли цветы мешать счастью в личной жизни? По народным поверьям — да. Некоторые комнатные растения, несмотря на красоту, обладают «тяжёлой» энергетикой и, как считают, влияют на женскую судьбу. Особенно это касается незамужних девушек.

Фикус
Фото: starrenvironmental.com by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус

Растения, от которых уходят мужчины

Среди самых обсуждаемых — фикус. Раньше его считали символом уюта и достатка, но теперь о нём говорят как о «растении одиночества». Якобы его энергетика вытесняет мужчин из дома.

Плющ, обвивающий стены, тоже под подозрением. Он ассоциируется с удушающей энергией, способной «заглушить» зарождающиеся чувства. Так что для свободных девушек он считается неудачным выбором.

А вот сциндапсус с пёстрой листвой внешне привлекателен, но его длинные побеги символизируют одиночество. Считается, что он может буквально «вытолкнуть» мужчину из жизни хозяйки.

Цветы с острыми углами

Сансевиерия, более известная как «тещин язык», по приметам, разрезает гармонию в отношениях своими острыми листьями. А диффенбахии приписывают способность подавлять мужскую энергетику и даже провоцировать ссоры и болезни.

Хойя, хоть и красива, окружена дурной славой. Её аромат в замкнутом пространстве считается тревожным знаком, а сама она — предвестником несчастий.

Не обошли вниманием и ардизию, «дерево вдов». Считается, что она влечёт за собой горе, разрушая надежды на счастливую личную жизнь.

Что делать

Если в доме давно нет любви, народная мудрость советует присмотреться к своим растениям. Сомнительные экземпляры можно заменить на герань, цитрусовые или фиалки — их считают символами счастья, любви и достатка.

Пусть приметы и спорны, но, как говорится, бережёного Бог бережёт. А порой маленькое изменение в интерьере — первый шаг к большим переменам.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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