Цветёт в мае и в августе: сорт сирени, который удивит

Представьте себе: лето в разгаре, большинство цветов давно отцвели, а ваш сад вдруг наполняется тонким ароматом ванили, цитруса и специй. Это не сказка, а результат работы селекционеров, подаривших нам ремонтантную сирень — разновидность, которая радует цветением не только весной, но и в августе.
Сорта с повторным цветением относятся к группе сирени Мейера и её гибридам. Их главная "фишка" — компактные размеры. Кусты вырастают максимум до 1,5 метра, поэтому легко находят место даже в небольшом саду или на клумбе.
Первая волна цветения стартует в конце весны и длится до середины июня. Кусты усыпаны ароматными кистями, которые буквально парят в воздухе. А вторая волна начинается в августе и длится почти до первых заморозков — скромнее, но всё так же красиво.
"Палибин" — любимица садоводов. Нежные бутоны с розово-сиреневым оттенком распускаются уже на второй год после посадки, а аромат напоминает жасмин со специями.
Серия "Флауэрфест" включает белую, розовую и фиолетовую разновидности. Миниатюрные кусты (до 1 метра) отлично смотрятся в контейнерах, бордюрах и рокариях.
Гибриды сирени с повторным цветением легко переносят морозы до -30 °C и не требуют укрытия. Это делает их идеальными для регионов с суровыми зимами.
предпочитают солнечные участки, но нормально растут и в полутени;
любят дренированную почву без застоя воды;
нуждаются в минимальном уходе: обрезка раз в 2-3 года и удаление увядших цветов.
Ремонтантная сирень — это не просто растение, а долгосрочная инвестиция в красоту. С каждым годом куст становится пышнее, аромат — насыщеннее, а сад — волшебнее.
Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae).
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.