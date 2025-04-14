Цветёт в мае и в августе: сорт сирени, который удивит

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Представьте себе: лето в разгаре, большинство цветов давно отцвели, а ваш сад вдруг наполняется тонким ароматом ванили, цитруса и специй. Это не сказка, а результат работы селекционеров, подаривших нам ремонтантную сирень — разновидность, которая радует цветением не только весной, но и в августе.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сирень

Сирень нового поколения

Сорта с повторным цветением относятся к группе сирени Мейера и её гибридам. Их главная "фишка" — компактные размеры. Кусты вырастают максимум до 1,5 метра, поэтому легко находят место даже в небольшом саду или на клумбе.

Первая волна цветения стартует в конце весны и длится до середины июня. Кусты усыпаны ароматными кистями, которые буквально парят в воздухе. А вторая волна начинается в августе и длится почти до первых заморозков — скромнее, но всё так же красиво.

Сорта, которые стоит знать

"Палибин" — любимица садоводов. Нежные бутоны с розово-сиреневым оттенком распускаются уже на второй год после посадки, а аромат напоминает жасмин со специями.

Серия "Флауэрфест" включает белую, розовую и фиолетовую разновидности. Миниатюрные кусты (до 1 метра) отлично смотрятся в контейнерах, бордюрах и рокариях.

Устойчивы, как северяне

Гибриды сирени с повторным цветением легко переносят морозы до -30 °C и не требуют укрытия. Это делает их идеальными для регионов с суровыми зимами.

Простота в уходе

предпочитают солнечные участки, но нормально растут и в полутени;

любят дренированную почву без застоя воды;

нуждаются в минимальном уходе: обрезка раз в 2-3 года и удаление увядших цветов.

Долгая игра в саду

Ремонтантная сирень — это не просто растение, а долгосрочная инвестиция в красоту. С каждым годом куст становится пышнее, аромат — насыщеннее, а сад — волшебнее.

Уточнения

Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae).

