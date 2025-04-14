Удобрение из аптеки творит чудеса с домашними цветами

Ваши домашние растения увядают, несмотря на заботу? Если почва старая, а удобрений не было уже много сезонов, зелёные любимцы могут начать чахнуть. Но выход есть — простой и доступный.
Комнатные растения, как и люди, нуждаются в витаминах. Особенно если почва истощена, а корни давно не чувствовали питательной поддержки. В критических случаях помочь может раствор на основе… касторового масла.
Касторовое масло творит чудеса:
стимулирует рост листьев и побегов;
продлевает цветение;
делает бутоны крупнее и пышнее;
усиливает развитие даже у ослабленных экземпляров.
Опытные цветоводы считают, что такая подкормка способна "оживить" даже почти погибшие растения.
Всё просто:
размешайте 1 ч. л. касторового масла в 1 литре тёплой воды;
поливайте по влажной почве или аккуратно опрыскивайте листья.
Подкармливать нужно раз в 30-45 дней, не чаще.
Зимой, в период покоя, растениям лучше не мешать.
Никогда не используйте чистое масло — оно может обжечь корни и повредить побеги.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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