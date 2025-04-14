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Удобрение из аптеки творит чудеса с домашними цветами

1:21
Садоводство

Ваши домашние растения увядают, несмотря на заботу? Если почва старая, а удобрений не было уже много сезонов, зелёные любимцы могут начать чахнуть. Но выход есть — простой и доступный.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Витаминный коктейль из аптеки

Комнатные растения, как и люди, нуждаются в витаминах. Особенно если почва истощена, а корни давно не чувствовали питательной поддержки. В критических случаях помочь может раствор на основе… касторового масла.

Что даёт касторка цветам

Касторовое масло творит чудеса:

  • стимулирует рост листьев и побегов;

  • продлевает цветение;

  • делает бутоны крупнее и пышнее;

  • усиливает развитие даже у ослабленных экземпляров.

Опытные цветоводы считают, что такая подкормка способна "оживить" даже почти погибшие растения.

Как правильно приготовить раствор

Всё просто:

  • размешайте 1 ч. л. касторового масла в 1 литре тёплой воды;

  • поливайте по влажной почве или аккуратно опрыскивайте листья.
    Подкармливать нужно раз в 30-45 дней, не чаще.

Когда лучше воздержаться

  • Зимой, в период покоя, растениям лучше не мешать.

  • Никогда не используйте чистое масло — оно может обжечь корни и повредить побеги.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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