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Рассада на грани выживания? Одна чашка способна всё изменить

1:29
Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычный ромашковый чай может заменить целый арсенал химикатов на грядке? Но это именно тот случай, когда проверенное временем средство из аптечки отлично работает и в саду.

Ромашковый чай
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ромашковый чай

Как ромашка помогает растениям

Цветки ромашки содержат флавоноиды, фенольные кислоты и эфирные масла. Всё это — мощные природные компоненты, которые:

  • борются с грибковыми заболеваниями вроде плесени;
  • укрепляют молодые побеги;
  • улучшают состав почвы и усвоение питательных веществ.

Особенно полезен ромашковый настой для молодых растений. Он не только защищает от болезней, но и ускоряет рост, делает рассаду более крепкой и устойчивой.

Как приготовить ромашковый чай для полива

Сделать такое "удобрение" дома проще простого:

  • Заварите чай из сухих цветков или пакетиков ромашки.
  • Дайте настояться при комнатной температуре 20-24 часа.
  • Процедите, если использовали цельные цветки.
  • Поливайте растения раз в неделю вместо обычной воды.

Важно: следите, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажнённой.

Когда начинать

Начинайте с первых всходов — так вы дадите растению мягкий, но эффективный старт без химии. Ромашковый чай особенно хорошо работает как профилактика, предотвращая появление грибков ещё до того, как они испортят рассаду.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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