Рассада на грани выживания? Одна чашка способна всё изменить

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычный ромашковый чай может заменить целый арсенал химикатов на грядке? Но это именно тот случай, когда проверенное временем средство из аптечки отлично работает и в саду.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ромашковый чай

Как ромашка помогает растениям

Цветки ромашки содержат флавоноиды, фенольные кислоты и эфирные масла. Всё это — мощные природные компоненты, которые:

борются с грибковыми заболеваниями вроде плесени;

укрепляют молодые побеги;

улучшают состав почвы и усвоение питательных веществ.

Особенно полезен ромашковый настой для молодых растений. Он не только защищает от болезней, но и ускоряет рост, делает рассаду более крепкой и устойчивой.

Как приготовить ромашковый чай для полива

Сделать такое "удобрение" дома проще простого:

Заварите чай из сухих цветков или пакетиков ромашки.

Дайте настояться при комнатной температуре 20-24 часа.

Процедите, если использовали цельные цветки.

Поливайте растения раз в неделю вместо обычной воды.

Важно: следите, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажнённой.

Когда начинать

Начинайте с первых всходов — так вы дадите растению мягкий, но эффективный старт без химии. Ромашковый чай особенно хорошо работает как профилактика, предотвращая появление грибков ещё до того, как они испортят рассаду.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

