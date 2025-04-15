Герань в спальне — и деньги в кошельке? Что говорит народная примета

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для кого-то комнатные растения — это просто зелёный декор. Но в народных приметах многим из них приписывают куда более глубокое значение. Одни цветы приносят в дом удачу, другие — предостерегают от неприятностей. Какие из них стоит поставить на подоконник, а с какими быть поосторожнее?

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Герань

Китайская роза — цветок силы и тревоги

Гибискус, или китайская роза, не зря считается одним из самых красивых домашних растений. Но за красотой кроется противоречивая энергетика.

Согласно поверьям:

Позитивная сторона — растение дарит уверенность, вдохновляет на перемены, "подталкивает" к действиям.

Темная сторона — при плохом уходе начинает чахнуть и сбрасывать листья, что, по поверьям, считается предвестием беды.

Не случайно гибискус иногда называют "цветком смерти". Это скорее символ перемен: он усиливает ту энергетику, которую чувствует в доме.

Герань — уют и защита

Герань — старинная "оберегающая" классика. В народе говорят, что она:

Притягивает удачу и счастье,

Облегчает финансовые трудности,

Создаёт спокойную атмосферу в спальне или кухне.

Этот цветок не требует особого ухода, зато работает как природный энергетический фильтр.

Бегония — творческий стимул

Это растение не только радует глаз, но и, по приметам, способствует:

Защите от негатива,

Повышению настроения,

Появлению нестандартных решений в сложных ситуациях.

Если вы работаете дома или часто переживаете из-за неудач, бегония может стать зелёным союзником.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

