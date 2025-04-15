Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверка на дороге может обернуться проблемой: как не попасть в ловушку при досмотре
Не можете похудеть? Проверьте свой завтрак на эти 10 критических просчетов
Этот город в Италии исчезает прямо сейчас — и вы можете успеть его увидеть
Внимание к деталям: как правильно определить пол котенка
Вселенная может быть моложе на миллиард лет — что пошло не так
Столовая СССР. Как повторить те самые макароны по-флотски
Любимая: Максим Галкин* показал Пугачёву в день её рождения
Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  

Герань в спальне — и деньги в кошельке? Что говорит народная примета

1:41
Садоводство

Для кого-то комнатные растения — это просто зелёный декор. Но в народных приметах многим из них приписывают куда более глубокое значение. Одни цветы приносят в дом удачу, другие — предостерегают от неприятностей. Какие из них стоит поставить на подоконник, а с какими быть поосторожнее?

Герань
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Герань

Китайская роза — цветок силы и тревоги

Гибискус, или китайская роза, не зря считается одним из самых красивых домашних растений. Но за красотой кроется противоречивая энергетика.

Согласно поверьям:

  • Позитивная сторона — растение дарит уверенность, вдохновляет на перемены, "подталкивает" к действиям.

  • Темная сторона — при плохом уходе начинает чахнуть и сбрасывать листья, что, по поверьям, считается предвестием беды.

Не случайно гибискус иногда называют "цветком смерти". Это скорее символ перемен: он усиливает ту энергетику, которую чувствует в доме.

Герань — уют и защита

Герань — старинная "оберегающая" классика. В народе говорят, что она:

  • Притягивает удачу и счастье,

  • Облегчает финансовые трудности,

  • Создаёт спокойную атмосферу в спальне или кухне.

Этот цветок не требует особого ухода, зато работает как природный энергетический фильтр.

Бегония — творческий стимул

Это растение не только радует глаз, но и, по приметам, способствует:

  • Защите от негатива,

  • Повышению настроения,

  • Появлению нестандартных решений в сложных ситуациях.

Если вы работаете дома или часто переживаете из-за неудач, бегония может стать зелёным союзником.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Здоровье
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Китай считает слишком дорогим маршрут поставки российского газа через Казахстан
Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться?
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  
Хотите сладкую морковь? Посадите рядом этих помощников
Герань в спальне — и деньги в кошельке? Что говорит народная примета
Пластина, выпрямись: план спасения ногтей, о котором не говорят в салоне
Соседские коты избрали ваш участок? Вот как вернуть покой
Самый большой айсберг в истории сдвинулся — и это только начало
Хотите узнать, сколько вам лет на самом деле? Сделайте этот простой тест — всего за 30 секунд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.