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Картошка под соломой: простой метод для ленивых и умных

1:20
Садоводство

До ведра картошки с одного куста — звучит как мечта? А между тем, многие дачники уже добиваются такого результата без поливов, прополки и окучивания. Всё, что нужно — это немного соломы и правильный подход к посадке.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Не копайте борозды — копайте лунки

Вместо привычной посадки рядами в борозды, используйте лунки. Их удобно делать обычной лопатой. В каждую ямку перед посадкой:

  • добавьте горсть золы — это природное удобрение,

  • уложите семенной клубень,

  • присыпьте сверху землёй.

А дальше начинается магия.

Секрет — в соломе

После посадки всю грядку укрывают слоем соломы толщиной до 6 см. Это не просто укрытие, а настоящая мульча с множеством преимуществ:

  • Сохраняет влагу: почва не пересыхает, а значит — поливы нужны реже.

  • Защищает от сорняков: свет не проникает к земле, и сорняки почти не растут.

  • Избавляет от окучивания: клубни формируются под соломой, и дополнительные манипуляции не нужны.

Без лишней возни урожай с одного куста увеличивается в несколько раз. А ещё - меньше болей в спине, меньше грязи, меньше полива и ухода. Всё просто и эффективно.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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