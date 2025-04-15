Картошка под соломой: простой метод для ленивых и умных

До ведра картошки с одного куста — звучит как мечта? А между тем, многие дачники уже добиваются такого результата без поливов, прополки и окучивания. Всё, что нужно — это немного соломы и правильный подход к посадке.
Вместо привычной посадки рядами в борозды, используйте лунки. Их удобно делать обычной лопатой. В каждую ямку перед посадкой:
добавьте горсть золы — это природное удобрение,
уложите семенной клубень,
присыпьте сверху землёй.
А дальше начинается магия.
После посадки всю грядку укрывают слоем соломы толщиной до 6 см. Это не просто укрытие, а настоящая мульча с множеством преимуществ:
Сохраняет влагу: почва не пересыхает, а значит — поливы нужны реже.
Защищает от сорняков: свет не проникает к земле, и сорняки почти не растут.
Избавляет от окучивания: клубни формируются под соломой, и дополнительные манипуляции не нужны.
Без лишней возни урожай с одного куста увеличивается в несколько раз. А ещё - меньше болей в спине, меньше грязи, меньше полива и ухода. Всё просто и эффективно.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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