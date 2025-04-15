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Этот секрет с рыбой увеличит урожай помидоров вдвое

1:35
Садоводство

С наступлением мая у огородников начинается горячая пора — пора высадки томатов в открытый грунт. И если вы хотите добиться по-настоящему богатого урожая, стоит обратить внимание на один старый, но эффективный приём, к которому прибегают бывалые дачники.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Рыба в лунке — не шутка

Некоторые дачники кладут на дно посадочной ямки мелкую рыбу: кильку, мойву или салаку. На первый взгляд — странное действие, но на самом деле оно даёт томатам мощный старт.

Всё дело в составе рыбы:

  • Фосфор помогает растению зацвести и перейти к плодоношению.

  • Калий влияет на вкус и зрелость томатов, делая плоды более сладкими и плотными.

  • Азот отвечает за рост и зелёную массу, особенно важен на ранних этапах.

То есть одна рыбка — это почти как комплексное удобрение, но натуральное и без химии.

Как правильно "накормить" помидоры рыбой

Главное — соблюсти технологию, иначе эффект окажется обратным.

  • Глубина лунки должна быть не менее 60 см. Если вы закопаете рыбу неглубоко, её запах привлечёт котов, собак и даже хищных птиц.

  • Рыбу нужно обязательно присыпать землёй, чтобы она не контактировала напрямую с корнями и не начала гнить рядом с ними.

  • Только после этого можно высаживать рассаду и засыпать лунку.

Важно: рыба не заменяет подкормки в течение сезона, но может значительно усилить стартовый рост и завязь томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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