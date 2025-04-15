Этот секрет с рыбой увеличит урожай помидоров вдвое

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением мая у огородников начинается горячая пора — пора высадки томатов в открытый грунт. И если вы хотите добиться по-настоящему богатого урожая, стоит обратить внимание на один старый, но эффективный приём, к которому прибегают бывалые дачники.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Рыба в лунке — не шутка

Некоторые дачники кладут на дно посадочной ямки мелкую рыбу: кильку, мойву или салаку. На первый взгляд — странное действие, но на самом деле оно даёт томатам мощный старт.

Всё дело в составе рыбы:

Фосфор помогает растению зацвести и перейти к плодоношению.

Калий влияет на вкус и зрелость томатов, делая плоды более сладкими и плотными.

Азот отвечает за рост и зелёную массу, особенно важен на ранних этапах.

То есть одна рыбка — это почти как комплексное удобрение, но натуральное и без химии.

Как правильно "накормить" помидоры рыбой

Главное — соблюсти технологию, иначе эффект окажется обратным.

Глубина лунки должна быть не менее 60 см. Если вы закопаете рыбу неглубоко, её запах привлечёт котов, собак и даже хищных птиц.

Рыбу нужно обязательно присыпать землёй , чтобы она не контактировала напрямую с корнями и не начала гнить рядом с ними.

Только после этого можно высаживать рассаду и засыпать лунку.

Важно: рыба не заменяет подкормки в течение сезона, но может значительно усилить стартовый рост и завязь томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

