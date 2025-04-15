Этот секрет с рыбой увеличит урожай помидоров вдвое

С наступлением мая у огородников начинается горячая пора — пора высадки томатов в открытый грунт. И если вы хотите добиться по-настоящему богатого урожая, стоит обратить внимание на один старый, но эффективный приём, к которому прибегают бывалые дачники.
Некоторые дачники кладут на дно посадочной ямки мелкую рыбу: кильку, мойву или салаку. На первый взгляд — странное действие, но на самом деле оно даёт томатам мощный старт.
Всё дело в составе рыбы:
Фосфор помогает растению зацвести и перейти к плодоношению.
Калий влияет на вкус и зрелость томатов, делая плоды более сладкими и плотными.
Азот отвечает за рост и зелёную массу, особенно важен на ранних этапах.
То есть одна рыбка — это почти как комплексное удобрение, но натуральное и без химии.
Главное — соблюсти технологию, иначе эффект окажется обратным.
Глубина лунки должна быть не менее 60 см. Если вы закопаете рыбу неглубоко, её запах привлечёт котов, собак и даже хищных птиц.
Рыбу нужно обязательно присыпать землёй, чтобы она не контактировала напрямую с корнями и не начала гнить рядом с ними.
Только после этого можно высаживать рассаду и засыпать лунку.
Важно: рыба не заменяет подкормки в течение сезона, но может значительно усилить стартовый рост и завязь томатов.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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