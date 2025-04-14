Смородина весной: как не ошибиться в выборе сорта и обеспечить богатый урожай

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смородина — обязательный гость в садах многих дачников. Она не только украшает участок, но и служит отличным источником витаминов, особенно важным в зимний период. В этой статье расскажем, какие сорта смородины лучше всего сажать весной, а также как ухаживать за растениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цветущая смородина

Лучшие сорта черной смородины

Черная смородина — это один из самых популярных видов благодаря своим крупным и сладким ягодам. Современные сорта не требуют много ухода, а их плоды могут достигать 8 г. Кроме того, эти сорта устойчивы к заболеваниям.

Вот несколько популярных сортов черной смородины:

Титания — отличается крупными плодами и устойчивостью к болезням.

Синегорье — устойчив к грибковым инфекциям.

Бен Алдер — высокоурожайный сорт с сочными ягодами.

Сорта красной и белой смородины

Красная смородина также является отличным выбором для дачи, особенно на солнечных участках. Она будет радовать вас крупными ягодами и высоким урожаем.

Для любителей белой смородины подойдут сорта, такие как Золотистая, которая порадует мягкими и сладкими плодами.

Подготовка почвы и посадка

Для посадки смородины весной выбирайте солнечные участки с хорошим дренажем. Почва должна быть рыхлой и плодородной, а также хорошо пропускать воду.

Уход за смородиной

Смородина не требует частых удобрений, но важно регулярно поливать растения, особенно в жаркую погоду. Также следует следить за состоянием кустов, обрезать сухие ветви и проводить профилактическую обработку от вредителей.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

