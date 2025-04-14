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Кустарник, который спасёт вас от неудачных посадок и унылого пейзажа: все секреты барбариса

2:47
Садоводство

Барбарис — это не просто декоративный кустик с яркими листьями и колючками. Это настоящая находка для тех, кто хочет совместить красоту, пользу и минимум хлопот. Его легко вырастить даже тем, кто никогда не держал в руках секатор.

Барбарис
Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барбарис

Различают два основных типа барбариса: обыкновенный (пищевой и лечебный) и декоративный. Впрочем, растут они одинаково, и основные принципы посадки и ухода не отличаются.

Важно: "Плоды барбариса Тунберга несъедобны, используйте в пищу только обыкновенный вид", — подчёркивают специалисты.

Почему барбарис — идеальный выбор

  • Не боится мороза - выдерживает до -42 °C.

  • Не требует подкормок и частого полива - засухоустойчив.

  • Редко болеет и почти не страдает от вредителей.

  • Даже начинающий садовод справится с посадкой.

Кроме того, барбарис обладает тем, что называют "энергетической силой растения". Он, как утверждают ландшафтные дизайнеры и знатоки биополя, очищает атмосферу в радиусе до 300 метров. А ещё выделяет вещества, уничтожающие вредную микрофлору в почве и воздухе. Природный дезинфектор с клумбы — звучит круто, правда?

Где посадить и как ухаживать

Посадка:
Барбарис любит солнечные участки, но спокойно переносит и полутень. Главное — обеспечить хороший дренаж. Посадочную яму готовьте глубиной до 40 см. Добавьте в неё смесь компоста с дерновой землёй и песком.

Полив:
Первые недели после посадки — регулярный. Потом — только в засуху.

Обрезка:
Весной удаляйте сухие и подмёрзшие ветки. Формирующую обрезку делайте осенью.

Подкормки:
Вносите азотное удобрение только в первый год. В дальнейшем куст обойдётся без подкормок.

Лучшие сорта: красота, мода и функциональность

Барбарис Тунберга - безусловный фаворит среди декоративных сортов. Его можно встретить на клумбах, в живых изгородях и рокариях. Вот несколько проверенных сортов:

  • "Корона" - ало-красные листья, идеально для акцента в миксбордере.

  • "Голден Ринг" - листья с золотистой каймой, эффектен в одиночной посадке.

  • "Ред Рокет" - вертикально растущий, красиво смотрится вдоль дорожек.

  • "Атропурпуреа Нана" - компактный и густой, подходит для бордюров.

Для тех, кто хочет и пользы, и ягод — подойдёт барбарис обыкновенный. Его ягоды содержат массу витаминов, а из них можно делать компоты, соусы, джемы и даже настойки.

Уточнения

Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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